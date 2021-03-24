Общество

Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области

Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области - Туричинском доме-интернате для престарелых и инвалидов (Невельский район) и терапевтическом отделении Островской межрайонной больницы. Об этом сообщили губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

За сутки в регионе зафиксировали 73 новых случая заражения COVID-19, за весь период - 33 886. Выздоровели 22 878 человек (+83), умерли 217.

За весь период наблюдений в Псковской области провели 306 647 исследований на новую инфекцию, в том числе за прошедшие сутки сделали 1 191 тест.