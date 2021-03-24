Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Где заказать дом мечты?
Хозяйки Железной дороги
ПСБ подписал соглашение с губернатором
Знак качества фабрики обуви Nordman
ЖКХ : вопросы и ответы
Международная акция 29 апреля
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 24.03.2021 07:010 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 24.03.2021 07:010 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 23.03.2021 22:160 Более 500 книг передали Красногородской районной библиотеке активисты ОНФ 23.03.2021 22:040 В Пскове поддержали инициативу Андрея Турчака о поправках в закон о занятости 23.03.2021 21:460 На майские праздники запустят дополнительные поезда Псков - Москва 23.03.2021 21:230 Арбитражный суд признал факт сговора при установке детской площадки в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 21.03.2021 09:591 Обмелевшее Псковское озеро напоминает Марс. ФОТО 21.03.2021 19:392 Причиной массового приезда полиции, МЧС и скорых в Пскове стала петарда 22.03.2021 08:2310 Псковская область заняла 83 место в России по уровню зарплат 22.03.2021 17:075 Автобусный маршрут №11 не резиновый. Или нет? 22.03.2021 14:450 Гидрометцентр рассказал, как долго жителям Псковской области ждать весны
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области

24.03.2021 07:01|ПсковКомментариев: 0

Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области - Туричинском доме-интернате для престарелых и инвалидов (Невельский район) и терапевтическом отделении Островской межрайонной больницы. Об этом сообщили губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

За сутки в регионе зафиксировали 73 новых случая заражения COVID-19, за весь период - 33 886. Выздоровели 22 878 человек (+83), умерли 217.

За весь период наблюдений в Псковской области провели 306 647 исследований на новую инфекцию, в том числе за прошедшие сутки сделали 1 191 тест.

Теги: #Псковская область #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Задержан очередной губернатор-взяточник. Верите ли вы, что в России можно победить коррупцию?
В опросе приняло участие 170 человек
24.03.2021, 07:170 В России предложили сделать бесплатным проезд для детей до 16 лет 24.03.2021, 07:010 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 23.03.2021, 23:041 Ученые намерены «отучить» комаров пить человеческую кровь 23.03.2021, 22:590 В третьем этапе туристского кэшбэка зарегистрировались 17 псковских гостиниц и 9 туроператоров
23.03.2021, 22:350 Интерактив: Непроглядная тьма на улице Народной в Пскове 23.03.2021, 22:160 Более 500 книг передали Красногородской районной библиотеке активисты ОНФ 23.03.2021, 22:040 В Пскове поддержали инициативу Андрея Турчака о поправках в закон о занятости 23.03.2021, 21:550 Сотрудника российского консульства в Страсбурге обвинили в краже велосипедов
23.03.2021, 21:460 На майские праздники запустят дополнительные поезда Псков - Москва 23.03.2021, 21:372 Интерактив: Из-за очередей в инфекционке пожилая женщина не дождалась КТ 23.03.2021, 21:230 Арбитражный суд признал факт сговора при установке детской площадки в Великих Луках 23.03.2021, 21:125 Путин привился от коронавируса
23.03.2021, 20:571 Перспективные направления сотрудничества обсудил псковский губернатор с Генконсулом ФРГ в Санкт-Петербурге 23.03.2021, 20:450 Библиотеки Пскова получат доступ к электронным архивам «Классного журнала» 23.03.2021, 20:360 Старейший аэронавт России прибудет на встречу воздухоплавателей в Великих Луках 23.03.2021, 20:240 Принять участие в конкурсе национальных видеороликов приглашают псковичей
23.03.2021, 20:120 «Экопром» проведет 26 марта выездной прием в Плюсском районе 23.03.2021, 20:070 Детские лагеря открылись в 23 школах Пскова 23.03.2021, 20:000 Федеральные дорожники подготовились к паводкам в Псковской области 23.03.2021, 19:510 В дошкольных образовательных учреждениях Пскова проверили соблюдение санитарных норм
23.03.2021, 19:460 В России изменят порядок назначения социальной доплаты к пенсии 23.03.2021, 19:340 Светофор установят на улице Кузнецкой в Пскове 23.03.2021, 19:221 Новый детский сад открыли в Великих Луках 23.03.2021, 19:151 Вопрос о ликвидации ряда пешеходных переходов в Пскове пришлось отложить
23.03.2021, 19:040 Около трех тонн макулатуры собрали ученики 20-го лицея 23.03.2021, 18:520 Пользователи Android по всему миру столкнулись с «вылетами» приложений 23.03.2021, 18:450 В Пскове может появиться новый перекресток с круговым движением 23.03.2021, 18:360 Сбербанк на Северо-Западе показал рост ключевых показателей
23.03.2021, 18:210 Работу ФАПов в Лудонях и Кошелевицах проверил Александр Котов 23.03.2021, 18:200 Соблюдать правила электробезопасности призывают псковские энергетики 23.03.2021, 18:110 Псковский Росреестр проведет несколько «горячих линий» 23.03.2021, 18:000 В финале конкурса «Юные дарования» принимают участие 360 псковских школьников
23.03.2021, 17:590 Владельцам двух цветочных магазинов на Юбилейной отказано в организации парковочных «карманов» 23.03.2021, 17:550 Сообщения о преступлениях военнослужащих в Пскове принимают круглосуточно 23.03.2021, 17:450 Псковичей приглашают на лекцию «Житие Александра Невского глазами самовидцев» 23.03.2021, 17:370 В Пскове прошло первенство города по шахматам
23.03.2021, 17:302 Новый пешеходный переход может появиться на улице Леона Поземского в Пскове 23.03.2021, 17:251 Проект о праве президента претендовать еще на два срока одобрен во втором чтении 23.03.2021, 17:200 Волонтеров-репетиторов для подростков группы риска ищут в Пскове 23.03.2021, 17:160 Денис Иванов предлагает не менять режим работы светофора на Инженерной - Индустриальной
23.03.2021, 17:126 Реплика Донецкого: Зачем запрещать YouTubе? 23.03.2021, 17:030 Миллион раз псковичи оплатили проезд в автобусе с помощью карт 23.03.2021, 17:020 Суд приостановил решение Минюста о включении псковской журналистки в список иноагентов 23.03.2021, 17:000 Определены победители школьного фестиваля КВН в Псковской области
23.03.2021, 16:543 В Пскове перекроют Октябрьский проспект на время замены коммуникаций 23.03.2021, 16:500 Банк «Открытие» выступил партнером Мурманского лыжного марафона 23.03.2021, 16:470 «Заставлял копать себе могилу и лаять»: стали известны подробности самоубийства жительницы Локни 23.03.2021, 16:430 Более 150 бойцов из Псковской области приняли участие в рукопашных боях
23.03.2021, 16:380 Псковичам рассказали, в каких случаях проводится камеральная проверка без декларации 23.03.2021, 16:310 До +10 потеплеет в Псковской области 24 марта 23.03.2021, 16:260 Современное оборудование для оперирования онкобольных апробируют псковские хирурги 23.03.2021, 16:240 Временная автобусная остановка появится в Пскове на проспекте Энтузиастов
23.03.2021, 16:190 Около 23 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 23.03.2021, 16:120 Банк России объявил о выпуске банкнот нового дизайна 23.03.2021, 16:020 Апарт-отель появится в Пушкинских Горах 23.03.2021, 15:550 Информационный ресурс «Инвестициям барьеров нет» появится в Псковской области
23.03.2021, 15:460 Главный судья чемпионатов России провел семинар по рукопашному бою в Пскове 23.03.2021, 15:403 Дмитрий Пермяков: Если в Пскове нет дендролога, давайте заменим его общественным мнением 23.03.2021, 15:370 День «Икс» на экзаменах в ГИБДД 23.03.2021, 15:340 Сроки охоты определены в Псковской области
23.03.2021, 15:220 Псковских предпринимателей предупредили об ответственности за неприменение ККТ 23.03.2021, 15:150 Полномочия региона в сфере природопользования и охраны окружающей среды уточнят 23.03.2021, 15:110 Общественный пресс-центр ПЛН: Состязание-субботник «Чистые игры» 23.03.2021, 15:010 С 1 апреля в России отменят некоторые льготы
23.03.2021, 14:560 Житель Бежаниц получил условный срок за поножовщину 23.03.2021, 14:490 «Эхономика» о декларационной кампании-2021 и интересных проектах ФНС. ВИДЕО 23.03.2021, 14:400 Игра на опережение 23.03.2021, 14:370 На пешеходных зонах Пскова ликвидируют последствия снегопада. ФОТО
23.03.2021, 14:310 Пушкиногорца заключили под стражу за уклонение от наказания 23.03.2021, 14:250 20 животных не выпустили за границу в Псковской области из-за одной собаки 23.03.2021, 14:200 Псковский налоговик рассказал о нарушениях в сфере общественного питания 23.03.2021, 14:160 Классы в пяти школах Псковской области закрыты на карантин из-за COVID-19
23.03.2021, 14:140 Кремль надеется на рост темпов вакцинации от COVID-19 после прививки Путина 23.03.2021, 14:080 Псковичей приглашают присоединиться к акции «10 000 шагов к жизни» 23.03.2021, 14:011 Россияне смогут пожаловаться на мошенников и телефонный спам через портал госуслуг 23.03.2021, 13:525 Езда грузовиков по тротуару на улице Горького возмутила псковича
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.