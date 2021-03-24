Общество

Всероссийский форум учителей естественных наук в Псковской области объединил 200 участников

В Псковской области проходит первый Всероссийский форум учителей естественных наук. Мероприятие продлится до 26 марта. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в рамках открытия Форума в Псковской инженерно-лингвистической гимназии прошли семинары, лекции, мастер-классы от ученых Курчатовского института. Состоялся и очный этап конкурса учителей естественных наук «Знание-сила», где педагоги действовали в группах по разработке открытых уроков по физике, химии и биологии.

По итогам были определены проектные команды лауреатов конкурса для участия в открытых уроках. Они пройдут в трех школах Пскова. Команды — победители будут награждены на пленарном заседании первого Всероссийского Форума учителей естественных наук.

В Форуме принимают участие около 200 человек: представители сферы образования, науки, культуры, органов государственной власти, учителя естественных наук из более чем 30 субъектов Российской Федерации.

В рамках первого Всероссийского форума учителей естественных наук также пройдут 35-е Кикоинские чтения.

Цель Форума — создание коммуникационной площадки для обмена опытом, трансляции передовых педагогических практик и образовательных технологий по совершенствованию преподавания предметов естественнонаучного профиля.