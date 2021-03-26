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Общество

Протокол о создании Национальной ассоциации учителей естественный наук подписали в Пскове

27.03.2021 11:35|ПсковКомментариев: 0

Протокол о создании Национальной ассоциации учителей естественных наук подписали в школе №1 города Пскова 27 марта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на мероприятии присутствовал министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Я уверен, создание такой ассоциации внесет вклад в развитие естественных наук, позволит повысить качество их преподавания и даст импульс для научных достижений в нашей стране», - отметил министр.

Сергей Кравцов поблагодарил президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука за проявленную инициативу в создании ассоциации, а также губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за то, что он уделяет большое внимание системе образования.

Михаил Ведерников подчеркнул важность поддержания конкурентоспособности российского образования. «Система образования и тем более область естественных наук должны быть конкурентоспособными. Я уверен, что ассоциация будет хорошим инструментом для этого», - сказал глава региона.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заметил, что сегодня парадигма развития науки радикально поменялась. «Мы должны подготовить людей к жизни в совершенно другой среде. Учителя - носители новой идеологии в молодежную среду», - отметил он.

Свои подписи в протоколе учредительного собрания Национальной ассоциации учителей естественных наук поставили президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, президент Академии Минпросвещения России Исаак Калина, декан химического факультета МГТУ имени М.В. Ломоносова Степан Калмыков, директор Федерального исследовательского центра «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» Екатерина Хлесткина, помощник президента НИЦ «Курчатовский институт» Андрей Николаенко и педагоги естественно-научных дисциплин.

На мероприятии также присутствовали первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, председатель областного комитета по образованию Александр Седунов, глава администрации Пскова Александр Братчиков и другие приглашенные.

Решение о создании Национальной ассоциации учителей естественный наук было принято на Всероссийском форуме учителей естественных наук в рамках XXXV Кикоинских чтений в Пскове.

Теги: #псков #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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