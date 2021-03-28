Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы выпуска:

Старт праймериз «Единой России». Почему другие партии не следуют примеру партии власти?

6-я попытка местных «яблочников» вернуть прямые выборы мэра Пскова и Великих Лук

«Чистая вода» может стать главной проблемой Пскова в ближайшем будущем

«Чистый Псков-2021»: месячник уборки города стартует с 1 апреля.

Ведут эфир Константин Калиниченко и Надежда Назаренко. Высказать свое мнение по обсуждаемым темам можно, позвонив по телефону 56-73-72.