Общество

О деньгах и любви просят виртуальных ассистентов клиенты Сбербанка

Уже более 800 млн рублей перевели с помощью виртуальных ассистентов клиенты Сбербанка. Между тем помощники Сбер, Джой и Афина умеют не только переводить деньги, но и решать широкий диапазон различных ежедневных задач пользователей на все случаи жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В Сбербанке заметили, что, быстро освоив перевод денег, для чего достаточно сказать, например, «Афина, переведи маме тысячу рублей», пользователи решили поставить перед виртуальными ассистентами более сложные финансовые задачи: «как перевести деньги анонимно?», «какие есть способы заработать много денег?» и так далее.

Популярными оказались шуточные запросы на перевод денег со счета известных людей или вовсе без обратного адреса: например, «Переведи мне на карту миллион». «Поскольку голосовые помощники, при всех своих многочисленных достоинствах, не являются волшебниками, а система переводов надежно защищена, такие запросы, конечно же, не выполняются», - сказали в банке.

Некоторые женщины спрашивали, «как уговорить любимого скинуть мне много денег на карту». Ассистенты готовы поделиться своим мнением и по этому вопросу: в отношениях все должно быть по любви, в том числе и переводы через СберБанк Онлайн.

Люди советуются с голосовыми помощниками по самым разным темам: «почему порой люди не видят или не хотят видеть, что другой человек к нему неровно дышит?», «как называется гормон, который отвечает за преданность партнера?». Некоторые обращались к виртуальным помощникам, чтобы «заказать танцоров».

Виртуальные ассистенты – Сбер, Афина и Джой – персонажи с разными характерами и своим стилем общения. К сложным просьбам клиентов они подходят индивидуально и всегда поддерживают советом. «Наверное, поэтому в их лице миллионы россиян нашли внимательных и доброжелательных собеседников, которые охотно выполняют их указания и никогда не перебивают», - пошутили в банке.

Сбер, Джой и Афина — это первое в мире семейство виртуальных ассистентов с разными характерами, привычками и мировоззрением, так что каждый пользователь может выбрать близкого по духу персонажа. Эти помощники «живут» в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Сбер Салют, а также в смарт-устройствах Сбера: мультимедийной ТВ-приставке SberBox (превращает любой телевизор в центр развлечений для всей семьи) и смарт-дисплее SberPortal (премиальное устройство с лучшими на рынке характеристиками).

Совокупная месячная аудитория ассистентов семейства Салют во всех цифровых поверхностях превысила 2 млн человек. Отдавая голосовые команды, клиенты Сбера могут заказать продукты, записаться к парикмахеру, перевести деньги, оплатить сотовую связь, узнать курс доллара или акций, получить прогноз погоды, инвестировать, слушать гороскопы и многое другое — сценариев использования виртуальных ассистентов «Салют» с каждым днем появляется все больше.