Общество

Проект «Российские истории» о достижениях соотечественников запустил Сбербанк

Сбер запустил проект «Российские истории», рассказывающий о великих достижениях и подвигах жителей страны. На странице проекта любой желающий может поделиться вдохновляющей историей об известных ему героях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Первые 30 историй из жизни России и россиян появятся 14 апреля. В дальнейшем самые яркие истории о простых гражданах страны, совершивших подвиги, будут появляться на сайте, билбордах, видеороликах в СМИ и соцсетях.

Страница проекта состоит из трех разделов: «Гордимся», «Заботимся» и «Верим». В них уже представлены достижения микробиологов, разработавших вакцину от COVID-19 «Спутник V», покорителей космоса, российских лауреатов Нобелевской премии, врачей, спасающих жизни во время пандемии, экологов, сохраняющих исчезающие виды животных, победителей международных школьных и студенческих олимпиад, предпринимателей, создающих новые рабочие места, разработчиков технологий искусственного интеллекта и других жителей России. Проект продлится полгода, его результаты будут подведены в октябре.

«Мы собираем истории о героях среди нас. Россия полна людьми с потрясающими достижениями, достойными того, чтобы о них узнала страна, - рассказал старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. - Мы планируем собрать тысячи историй и лучшие расскажем на всю страну — на сайте и билбордах, в видеосюжетах и роликах в СМИ и соцсетях. Это проект, который покажет прошлое и настоящее нашей страны, а также потенциал — устремление к новым горизонтам благодаря таланту и энергии людей вокруг нас».