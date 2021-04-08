Псковский облсовпроф вышел на субботник

СОП Псковский облсовпроф, коллективы областных профсоюзных организаций и молодежный совет вышли на субботник по уборке территории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
Профсоюзные активисты совместными усилиями очистили от мусора территорию вокруг гостиницы «Ольгинская» и сквер, прилегающий к храму Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья. Всего собрали несколько десятков мешков с мусором и очистили большую территорию.
«Псков – город исторический, город высокой культуры. И все профсоюзные активисты готовы внести свой вклад в то, чтобы наш город был чистым. Сейчас мы проводим профсоюзный месячник по уборке территорий. Активисты молодежного совета в прошедшие выходные выезжали на уборку в Пустошкинский район, сегодня вместе с нами они наводят порядок здесь. Кроме того, наши активисты молодежного совета примут участие в конкурсе по благоустройству "Чистый Псков", который проводит администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей», – отметил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.