Общество

Псковский облсовпроф вышел на субботник

СОП Псковский облсовпроф, коллективы областных профсоюзных организаций и молодежный совет вышли на субботник по уборке территории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Профсоюзные активисты совместными усилиями очистили от мусора территорию вокруг гостиницы «‎Ольгинская» и сквер, прилегающий к храму Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья. Всего собрали несколько десятков мешков с мусором и очистили большую территорию.