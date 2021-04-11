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Общество

Псковичей наградили за популяризацию астрономии в регионе

12.04.2021 14:00|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с активистами, основателями областного клуба любителей астрономии «АстроПсков», чтобы поблагодарить их за популяризацию астрономии в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что подин из проектов партнерской организации АНО ЦМИТ «Юный Техник» удостоен Фонда президентских грантов, что позволило оснастить «АстроПсков» дополнительным оборудованием для проведения астрономических наблюдений, астрофотографирования и организации мероприятий на более высоком уровне. «Та работа, которую вы проводите, не только интересна с практической точки зрения, но и привлекает внимание школьников к целому ряду предметов, подталкивает к их изучению, делает его интересным, увлекательным и полезным», - заметил Михаил Ведерников.

В связи с празднованием 60-летия со дня первого полета Юрия Гагарина в космос глава региона вручил благодарственные письма администрации Псковской области Владимиру Колпакову, Петру Митрофанову и Геннадию Комару.

Один из основателей клуба Владимир Колпаков поблагодарил губернатора за внимание и рассказал, что к памятной дате приурочили серию мероприятий и сформировали плотную программу. С лекциями по астрономии приедут специалисты из Санкт-Петербурга, пройдет астровикторина, развернут мобильный планетарий.

Благодарственное письмо получил и руководитель единственного в регионе народного музея космонавтики Геннадий Комар. В фондах музея, который находится в Пыталово, хранится более 13,5 тысяч экспонатов основного и научно-вспомогательного фонда. Особое место среди них занимают письма летчиков-космонавтов и их родственников, космическое питание, настольные медали и нагрудные знаки, а также детали космических аппаратов, тренировочный костюм космонавта. Экспозиция музея постоянно пополняется, а его специалисты ведут активную просветительскую работу.

Общественники обратили внимание главы региона, что интерес к астрономии у жителей области растет. Особое внимание «АстроПсков» уделяет практической работе со школьниками, делая более доступными занятия по астрономии, робототехнике и авиамоделированию. Мобильный планетарий, приобретенный на грантовые средства, позволяет проводить выездные показы астрономических фильмов. Кроме того, в «Точках роста» есть оборудование, помогающее в дистанционном изучении небесных тел.

Основатели клуба также рассказали о перспективах - организовать и провести совместно со специалистами из других субъектов астрономическое научно-просветительское мероприятие. Глава региона оценил планы по развитию и пожелал любителям астрономии удачи во всех начинаниях.

Теги: #Псковская область #астрономия
Источник: Псковская Лента Новостей
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