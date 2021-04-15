Общество

70 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области

70 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 35 327. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Дополнительных очагов не выявлено, под контролем Роспотребнадзора остаются четыре вспышки заболевания», - добавил глава региона.

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За весь период наблюдений специалисты провели 331 909 исследований на COVID-19, в том числе 1 450 тестов сделали за минувшие сутки.

Выздоровели 24 526 человек (+54 за сутки), умерли 289 пациентов.