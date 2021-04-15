Общество

Председатель Псковского облсовпрофа принял участие в заседании генсовета ФНПР

Председатель Псковского областного Совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в заседании исполкома и генерального совета ФНПР. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Глава облсовпрофа работал в комиссии по собственности и организационно-кадровой комиссии, а также был докладчиком по целому ряду вопросов в ассоциации профсоюзов СЗФО.

«Был подведен итог большой работы, намечены новые планы, поставлены задачи. Профсоюзы будут добиваться восстановления рынка труда, роста заработных плат, индексации пенсий, в том числе работающим пенсионерам», - отметил Игорь Иванов.