Общество

Евгений Седов отстранен от должности главы Палкинского района

Следователи добились отстранения Евгения Седова от должности главы Палкинского района, обвиняемого в совершении должностных преступлений. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении главы Палкинского района. Он обвиняется в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и двух фактов превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), совершенных в бюджетной сфере.

По версии следствия, в мае 2019 года предполагаемый злоумышленник предоставил в администрацию городского поселения «Палкино» документы о выполнении его братом работ по ремонту тротуара и участка автодороги, которые фактически произвел местный предприниматель на безвозмездной основе.

Кроме того, в 2019 году он дважды превысил свои должностные полномочия при подписании актов о приемке работ в рамках муниципальных контрактов по реконструкции дома культуры и текущему ремонту дорог муниципального значения, в результате чего подрядчикам были переведены денежные средства за фактически невыполненные работы на общую сумму почти 700 тысяч рублей.

Основанием для обращения следователя в суд с ходатайством об отстранении обвиняемого от должности послужили установленные в ходе предварительного следствия данные о том, что обвиняемый оказывает давление на своих подчиненных, в том числе бывших, подрядчиков и жителей района, препятствуя производству по уголовному делу.

Псковский городской суд, признав доводы следователя убедительными, ходатайство удовлетворил и временно отстранил обвиняемого от занимаемой должности главы Палкинского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Палкинского района, Евгений Седов в настоящее время находится в отпуске, и обязанности главы исполняет его первый заместитель Василий Раков.