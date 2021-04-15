Общество

Николай Козловский представил план празднования 855-летия Великих Лук

Глава Великих Лук Николай Козловский представил предварительный план празднования 855-летия города, которое состоится в этом году. Основные торжества придутся на конец августа, сообщил глава города своем видеообращении. В целях подготовки к событию сформирована рабочая группа, разработан логотип юбилея и предварительный план праздничных мероприятий.

Фото: sterhluki.ru

Планируется, что торжественные мероприятия продлятся с 26 по 28 августа. В четверг, 26 августа, во дворах города пройдет фестиваль «Любимый дворик». Творческие коллективы художественной самодеятельности и духовой оркестр выступят с концертными программами на придомовых территориях, жильцы которых изъявят желания принять участие в фестивале. Кроме того, предполагается, что на открытых площадках будут проходить мастер-классы и подвижные игры для детей.

В пятницу, 27 августа, планируется, что в Центральной городской библиотеке начнет свою работу межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Встречи на родине Михаила Ивановича Семевского». Продолжит праздничный день зрелищное шоу мажореток на площади Матросова фестиваля-конкурса «Марш – парад» на Кубок города воинской славы Великие Луки.

В этот же день на летней эстраде запланирован концерт ансамбля русской музыки «Псков» из Псковской областной филармонии.

Основные торжества, посвященные 855-летнему юбилею, пройдут в субботу, 28 августа. Праздничное утро начнется с Благовеста на площади около Свято-Вознесенского собора. В программе: колокольный звон, песнопения, выступление хоровых коллективов города, обращение представителей епархии, торжественное вручение благодарственных писем великолучанам, которые внесли весомый вклад в развитие города, награждение семей общественной наградой – медалью «За любовь и верность».

Сразу же после этого в библиотечном квартале, на Пионерской, 7, начнется литературный праздник «855 славных лет». На набережной реки Ловати будет работать интерактивная площадка «Великие Луки – город науки».

Вечером на площади Ленина организуют праздничную программу «Славься, соборный град!» с участием приглашенного артиста. Значимым и эмоциональным блоком станет вручение горожанам за особые заслуги перед городом памятной медали «Великие Луки – город воинской славы».

Кульминацией торжеств станет феерия аэростатов и праздничный салют. Кроме того, 28 августа запланировано большое количество спортивных мероприятий: рыболовный фестиваль, зарядка с чемпионом, шоу силового экстрима и многое другое. Большой план мероприятий подготовили и музеи города.

При этом Николай Козловский обратил внимание, что реализация плана празднования годовщины первого упоминания Великих Лук в летописи будет зависеть от уровня заболеваемости коронавирусом и от установленных ограничительных мер.

«Дорогие великолучане, все задуманное может быть реализовано только нашими общими усилиями. Начинается теплая пора, выезды на природу, шашлыки, дачи. Сейчас крайне важно соблюдать противовирусные меры, чтобы вновь нас не настигли более строгие ограничения, и наш с вами общий праздник мы не пришлось встречать в режиме самоизоляции», - подчеркнул глава Великих Лук.