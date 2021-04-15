Общество

Представитель Псковской области стал победителем всероссийского «Конкурса политологов»

Уроженец Куньинского района Иван Белугин, работающий в настоящее время начальником информационно-аналитического отдела Управления проектной деятельности администрации Псковской области, стал победителем Всероссийского «Конкурса политологов». Об этом сообщила газета «Пламя» Куньинского района.

Фото Ивана Белугина и группы ВК "Конкурс политологов"

Конкурс, организованный АНО «Экспертный институт социальных исследований» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей», 17 апреля завершился в Москве.

Как рассказала мама Ивана, руководитель Ущицкого ДК Светлана Белугина, в первом, заочном, этапе конкурса приняли участие 8111 человек из самых разных регионов России.

На очный этап в столицу пригласили более 300 участников, в финал вышли 118 конкурсантов.

По итогам недельной интереснейшей, но невероятно напряженной и изматывающей борьбы Иван Белугин вошел в числе 33-х победителей.

Награды и дипломы вручались в двух номинациях: «политические менеджеры» (практики) и «политические эксперты» (теоретики). Иван стал победителем в номинации «политические менеджеры».

Награду победителю вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Нет большей награды для матери, чем гордость за своего сына», - написала Светлана Белугина на своей страничке ВК.