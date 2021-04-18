Общество

Псковичи отмечают 779-ю годовщину Ледового побоища

Жители Пскова и Псковского района, военнослужащие, представители общественных организаций почтили память князя Александра Невского и русского воинства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, 18 апреля отмечается 779-я годовщина Ледового побоища, а в мае 2021 года – 800-летний юбилей со дня рождения полководца.

К монументу на горе Соколиха возложили гирлянду воинской славы и цветы. Шествие возглавляли губернатор Михаил Ведерников, спикер областного парламента Александр Котов и исполняющий обязанности начальника Псковского территориального гарнизона Роман Самохин.

В 1242 году на Чудском озере произошла битва, отмеченная в истории как Ледовое побоище. Дружина под командованием князя Александра Невского разбила армию Ливонского ордена. Это была одна из важных побед на западных рубежах, когда остальная Русь оказалась ослаблена монгольским нашествием. В результате удалось остановить продвижение крестоносцев на восток и заключить договор, по которому ливонцы отказались от ранее захваченных русских земель