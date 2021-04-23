Общество

СНГБ предлагает получить кредит онлайн за один день

СНГБ предлагает получить кредит «Потребительский-Онлайн» за один день. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, зарплатные клиенты СНГБ могут оформить и получить кредит без посещения офиса и сбора документов.

Основные условия кредита «Потребительский-Онлайн»:

1. Процентная ставка – от 9,9%* годовых;

2. Сумма кредита – до 500 000 рублей для зарплатных клиентов и до 1 500 000 рублей для зарплатных клиентов «Премиального банкинга»;

3. Срок – до 5 лет.

Чтобы получить кредит, необходимо:

1. Подать заявку на кредит в приложении (вкладка «Продукты» - «Открыть кредит» - «Кредит в СНГБ Онлайн»);

2. Не позднее следующего рабочего дня придет PUSH-уведомление с решением;

3. Подписать документы в «СНГБ Онлайн» и кредитные средства зачислят на счет автоматически.

Если клиент перестает относиться к категории зарплатный клиент/зарплатный клиент «бюджетник» процентная ставка увеличивается на 2%. Размер процентной ставки увеличивается на 3% при неоформлении полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» на весь срок действия кредита. Размер процентной ставки применяется по заявкам, принятым в период проведения акции с 31 июля 2020 года до 30 апреля 2021 года (включительно).

АО БАНК «СНГБ», Генеральная лицензия Банка России №588 от 05.09.2016.