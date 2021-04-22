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Общество

Более 500 тысяч рублей направят на создание мест допобразования в Куньинском районе

22.04.2021 12:41|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Куньинского района Олегом Лебедевым, чтобы обсудить актуальные вопросы развития муниципального образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Докладывая о реализации национальных проектов в прошлом году, Олег Лебедев подчеркнул, что все запланированное выполнено на 100%. Так, по проекту «Формирование комфортной городской среды» провели работу на трех объектах. В рамках проекта «Современная школа» провели оснащение ряда учебных кабинетов, в Жижицкой средней общеобразовательной школе открыли «Точку роста».

Особый акцент участники встречи сделали на работе в текущем году. Общий размер финансирования по четырем направлениям составит более 9 млн рублей. В рамках направления «Культура» приобретут передвижной автоклуб, а по направлению «Образование» в Куньинской средней школе к новому учебному году откроется «Точка роста».

Кроме того, проект «Формирование комфортной городской среды» позволит благоустроить два общественных пространства в районном центре. Олег Лебедев обратил внимание на то, что работы на объектах уже ведутся. Ожидается, что к концу мая территории приведут в порядок. По итогам конкурсных процедур сложилась экономия 80 тыс рублей, которую планируется направить на закупку оборудования.

Кроме того, по региональному проекту «Успех каждого ребенка» запланирован ремонт спортивного зала Пухновской школы. Заключен контракт на сумму более 1 млн рублей. Подрядчик приступит к работам в начале мая. Здесь средства экономии составили 280 тысяч рублей, которые планируется направить на дополнительные ремонты.

Глава региона напомнил про изменившийся подход к распределению средств, сэкономленных от конкурсных процедур. «Если вы оперативно разыгрываете экономию, с первого раза контрактуетесь - средства остаются. Если выбиваетесь по срокам, то средства будут распределены среди тех, кто может работать оперативно», - отметил глава региона.

Руководитель муниципалитета также проинформировал, что 550 тысяч рублей направят на создание мест дополнительного образования. Для Центра внешкольной работы, Жижицкой и Куньинской средних школ приобретут магнитно-маркерные доски, компьютерное и специализированное лабораторное оборудование, учебные пособия и мебель.

Несмотря на то, что в районе много сделано, острых вопросов тоже остается не мало, заметил губернатор. Михаил Ведерников поручил Олегу Лебедеву провести мониторинг и определить учреждения образования, культуры и социальной защиты, которые остро нуждаются в ремонте. «Посмотрите по объектам, надо сформировать программу на текущий год, а я руководителям профильных комитетов дам соответствующие поручения», - заключил глава региона.

Теги: #Куньинский район #формирование комфортной городской среды #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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