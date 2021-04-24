Общество

Михаил Ведерников: За четыре года в Псковской области благоустроено 225 общественных пространств

Для Псковской области с ее туристическим потенциалом благоустройство территорий особенно актуально, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе Всероссийского селекторного совещания «Формирование комфортной городской среды», которое проходит сегодня, 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он напомнил, что Псковская область активно участвует во всех проектах партии «Единая Россия», серьезную поддержку по всем профильным направлениям региону оказывает Минстрой. «Одно из ключевых направлений — благоустройство дворовых и общественных территорий. Исследования урбанистов доказывают, что окружающая среда влияет на экономику, настроение и даже на уровень преступности. Для Псковской области с ее туристическим потенциалом это особенно актуально», - отметил Михаил Ведерников и поблагодарил секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, главу Минстроя Ирека Файзуллина за помощь в реализации программы формирования комфортной городской среды.

«С 2017 по 2021 годы в Псковской области благоустроено 280 дворов, 225 общественных и 5 парковых пространств. Реализуется 4 проекта-победителя конкурса среди исторических поселений. В этом году планируем подать заявки на три поселения», - перечислил губернатор. Всего за пять лет на данные мероприятия направлено более 1 млрд рублей. «Существенная сумма для региона. В этом году приложим все усилия, чтобы Псковская область оставалась центром притяжения для всех, кто здесь живет, и для туристов», - добавил Михаил Ведерников.

«Впереди запланировано благоустройство 52 общественных пространств и 9 дворовых территорий. На эти цели выделено более 160 млн рублей. Неблагоустроенными признаны более 70% дворовых территорий в Псковской области, поэтому нам многое предстоит сделать. Проблема серьезная, она нашла свое отражение при подаче заявок от муниципалитетов на рейтинговое голосование по объектам для благоустройства. В большинстве случаев люди предлагали как раз дворы. Надеюсь, при поддержке Минстоя и "Единой России" часть дворов мы включим в план благоустройства», - резюмировал губернатор региона.