Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Жить экологично очень просто
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Камбэк Брячака
Модно и практично
Уникальная разработка Nordman
Вузы вышли из моды
...и юный «Октябрь» впереди
Мусор для ЮНЕСКО
Телефон прямого эфира 56-73-72
Доска позора
 
 
 
ещё Общество 24.04.2021 12:300 Еще 4 человека умерли от коронавируса в Псковской области 24.04.2021 15:120 Михаил Ведерников: За четыре года в Псковской области благоустроено 225 общественных пространств 24.04.2021 14:493 Андрей Турчак: Псков — мой любимый город 24.04.2021 14:190 «Проигравшие» в голосовании за благоустройство территории включат в другие программы 24.04.2021 14:060 Школа №5 претендует на победу в конкурсе «Чистый Псков» 24.04.2021 13:511 Вопросы городской среды всегда были в фокусе внимания «Единой России» - Андрей Турчак
 
 
 
Самое популярное 23.04.2021 13:237 Путин объявил о непрерывных выходных днях в мае 21.04.2021 11:302 В Пскове ликвидирован пешеходный переход на Октябрьском проспекте 23.04.2021 14:200 Кремль назвал точный график майских выходных 21.04.2021 11:403 Пациент умер в псковской инфекционной больнице 22.04.2021 15:0211 Вы там держитесь. Деньги будут
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Михаил Ведерников: За четыре года в Псковской области благоустроено 225 общественных пространств

24.04.2021 15:12|ПсковКомментариев: 0

Для Псковской области с ее туристическим потенциалом благоустройство территорий особенно актуально, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе Всероссийского селекторного совещания «Формирование комфортной городской среды», которое проходит сегодня, 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Он напомнил, что Псковская область активно участвует во всех проектах партии «Единая Россия», серьезную поддержку по всем профильным направлениям региону оказывает Минстрой. «Одно из ключевых направлений — благоустройство дворовых и общественных территорий. Исследования урбанистов доказывают, что окружающая среда влияет на экономику, настроение и даже на уровень преступности. Для Псковской области с ее туристическим потенциалом это особенно актуально», - отметил Михаил Ведерников и поблагодарил секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, главу Минстроя Ирека Файзуллина за помощь в реализации программы формирования комфортной городской среды. 

«С 2017 по 2021 годы в Псковской области благоустроено 280 дворов, 225 общественных и 5 парковых пространств. Реализуется 4 проекта-победителя конкурса среди исторических поселений. В этом году планируем подать заявки на три поселения», - перечислил губернатор. Всего за пять лет на данные мероприятия направлено более 1 млрд рублей. «Существенная сумма для региона. В этом году приложим все усилия, чтобы Псковская область оставалась центром притяжения для всех, кто здесь живет, и для туристов», - добавил Михаил Ведерников.

«Впереди запланировано благоустройство 52 общественных пространств и 9 дворовых территорий. На эти цели выделено более 160 млн рублей. Неблагоустроенными признаны более 70% дворовых территорий в Псковской области, поэтому нам многое предстоит сделать. Проблема серьезная, она нашла свое отражение при подаче заявок от муниципалитетов на рейтинговое голосование по объектам для благоустройства. В большинстве случаев люди предлагали как раз дворы. Надеюсь, при поддержке Минстоя и "Единой России" часть дворов мы включим в план благоустройства», - резюмировал губернатор региона.

Теги: #благоустройство #губернатор #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли проводить парад Победы, когда ограничения по коронавирусу не сняты?
В опросе приняло участие 597 человек
24.04.2021, 15:120 Михаил Ведерников: За четыре года в Псковской области благоустроено 225 общественных пространств 24.04.2021, 14:550 Водитель «Мазды» наехал на пенсионерку в Пскове 24.04.2021, 14:493 Андрей Турчак: Псков — мой любимый город 24.04.2021, 14:330 Россия может ограничить импорт пива и других товаров из Чехии
24.04.2021, 14:190 «Проигравшие» в голосовании за благоустройство территории включат в другие программы 24.04.2021, 14:060 Школа №5 претендует на победу в конкурсе «Чистый Псков» 24.04.2021, 13:511 Вопросы городской среды всегда были в фокусе внимания «Единой России» - Андрей Турчак 24.04.2021, 13:351 Трое молодых гдовичей перевернулись на «Лексусе» по дороге в Псков
24.04.2021, 13:300 В Пскове создан участок для голосования по выбору общественных территорий для благоустройства 24.04.2021, 13:300 «Титан-Полимер» облагородил территорию сквера под Октябрьским виадуком 24.04.2021, 13:221 Липы, барбарис и калину высадили на субботнике в Пскове 24.04.2021, 13:001 Три человека пострадали в ДТП в Печорах в ночь на 24 апреля
24.04.2021, 12:480 Юрий Сорокин: Чистота - важный момент комфортной городской среды 24.04.2021, 12:300 Еще 4 человека умерли от коронавируса в Псковской области 24.04.2021, 12:200 Каждый девятый россиянин отмечал увольнение походом в бар с коллегами 24.04.2021, 12:100 Начал работу XVIII съезд КПРФ
24.04.2021, 11:540 Кандидатуру на должность директора нового муниципального учреждения представили в Пскове 24.04.2021, 11:406 Ирек Файзуллин и Андрей Турчак прибыли на Всероссийский субботник в Псков 24.04.2021, 11:300 Межрегиональный турнир по футболу среди юниоров пройдет в Пскове 24.04.2021, 11:132 Псков присоединился к Всероссийскому субботнику
24.04.2021, 11:030 «Убью тебя и вас всех!» — жителя Дновского района осудили за угрозу убийством 24.04.2021, 10:470 Псковичи смогут участвовать в формировании городского бюджета 24.04.2021, 10:320 Опубликована программа акции «Библионочь-2021» в Пскове 24.04.2021, 10:110 Ars longa: как в Псковской филармонии встретились два гения
24.04.2021, 10:000 Житель Дновского района получил условный срок за избиение полицейского 24.04.2021, 09:370 Псковавтодор приступил к работам на Гдовской трассе по «дорожному нацпроекту» 24.04.2021, 09:170 Автомобиль подожгли этой ночью в Великих Луках 24.04.2021, 09:000 Эксперт рассказал, как мошенники воруют данные в онлайн-банках
23.04.2021, 23:444 Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями 23.04.2021, 23:340 В Великих Луках отремонтируют 69 дворов 23.04.2021, 23:150 В Псковской области зарегистрирована новая вспышка заболеваемости COVID-19 23.04.2021, 22:590 В российском регионе решили продлить майские праздники
23.04.2021, 22:440 Глава Великих Лук: Эпидситуация остается хрупкой, но значительного роста заболеваемости не регистрируется 23.04.2021, 22:150 В Пскове обсудили подготовку региона к рейтинговому голосованию за объекты благоустройства 23.04.2021, 21:1913 Путин подписал указ о майских выходных с сохранением зарплаты 23.04.2021, 21:150 Команда Псковского отделения Сбера внесла вклад в уборку областного центра
23.04.2021, 20:350 Телефонные мошенники в России начали представляться полицейскими 23.04.2021, 20:180 Псковских водителей просят убрать припаркованный транспорт 23.04.2021, 20:010 Стали известны имена победителей регионального этапа конкурса «Письмо солдату. Победа без границ» 23.04.2021, 19:390 Псковский филиал «Газпромнефть-Аэро» принял участие в конкурсе «Чистый Псков»
23.04.2021, 19:220 Псковская область присоединится к акции «Библионочь-2021» 23.04.2021, 19:100 Сотрудники ФСИН очистили от мусора территорию вокруг великолукской крепости 23.04.2021, 19:001 У проекта по созданию ТОСов большое будущее — Наталья Федорова 23.04.2021, 18:415 Роспотребнадзор сообщил о достижении плато по коронавирусу в России
23.04.2021, 18:265 «Акценты» Донецкого: «Ход конем» от Путина, выход за Навального и новый мост в Пскове 23.04.2021, 18:180 ​​​​​​​Андрей Михайлов: Средства регионов Северо-Запада на борьбу с борщевиком – капля в море 23.04.2021, 18:130 Аленичев заявил, что не готов вернуться в «Спартак» 23.04.2021, 18:011 «Точки роста» в этом году откроются в 4 школах Псковского района
23.04.2021, 17:540 Печорских сирот предупредили об опасностях на железных дорогах 23.04.2021, 17:490 Псковские школьники смогут отправиться на экскурсию в Белоруссию 23.04.2021, 17:480 Женщина пострадала в результате ДТП в Псковском районе 23.04.2021, 17:400 «Газпром газораспределение Псков» провел субботник на Зональном шоссе
23.04.2021, 17:350 Болгария разрешит въезд туристов с 1 мая 23.04.2021, 17:280 Противопожарная тренировка прошла на Псковской ГРЭС 23.04.2021, 17:230 В Сбере выросла популярность дистанционного продления «самой не цифровой» услуги 23.04.2021, 17:140 Вместо вентиляции новгородцы «чистили карманы» островичей 
23.04.2021, 17:101 Команда управляющих привела в порядок территорию вокруг ТК «ПИК-60» 23.04.2021, 17:070 Пскович напугал соседку за отказ поделиться солью 23.04.2021, 17:040 Более 2,5 тысяч псковских школьников и педагогов поучаствуют в «Большой перемене» 23.04.2021, 16:530 «Сюда хочется приехать еще раз»: известный модельер посетил Псков, чтобы услышать гусли Ольги Алексеевой
23.04.2021, 16:513 Благоустроенный парк в Пскове планируют назвать Сквером молодежи 23.04.2021, 16:420 Туристические стоянки обновляют в нацпарке «Себежский» 23.04.2021, 16:390 Глава Псковского района рассказала о планах по благоустройству Никольской и Балтийской 23.04.2021, 16:331 Ученые-археологи из пяти стран приняли участие в псковском семинаре
23.04.2021, 16:300 Псковский облсовпроф получил благодарность от администрации региона 23.04.2021, 16:240 Несколько псковских автобусов изменят свои маршруты 24 апреля 23.04.2021, 16:210 Условный срок дали жителю Порховского района за кражу рельсов 23.04.2021, 16:152 Страны Балтии высылают российских дипломатов
23.04.2021, 16:100 Сотрудники «Экокабеля» провели субботник в Летнем саду 23.04.2021, 16:040 Псковичи чаще других россиян страдают от преступников 23.04.2021, 16:000 Лучших чтецов определили в псковском колледже искусств 23.04.2021, 15:531 12 млн рублей потратят на ремонт дорог в Псковском районе по нацпроекту
23.04.2021, 15:470 Псковского военнослужащего оштрафовали за избиение подчиненного 23.04.2021, 15:420 Сотрудники Псковского облсовпрофа стали участниками конкурса «Чистый Псков» 23.04.2021, 15:376 Детские площадки: территория страха 23.04.2021, 15:360 Алексей Севастьянов организовал субботник на месте гибели героя Семена Байкова
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.