Общество

Виктор Остренко: Проведение субботников — хорошая традиция, которая закладывается в детстве

Проведение субботников — хорошая традиция, которая закладывается еще в детстве. Я считаю, что это правильный подход к организации работы на уровне малых городов, рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей вице-спикер Псковского областного Собрания, глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко.

«Почему-то у нас принято, что кто-то должен за нас убирать. Но люди, проживающие в городе, и есть его хозяева. Когда мы выходим на субботник, мы демонстрируем свое право жить в этом городе, показывая, что нам не безразлична среда, в которой мы проживаем», - заметил Виктор Остренко.

Он также отметил, что сам всегда старается откликнуться на участие в подобных мероприятиях и принять в них участие. По словам парламентария, такие инициативы полезны в том числе и для молодых поколений. «Это своего рода передача эстафеты и элемент воспитания», - сказал вице-спикер Псковского областного Собрания.

«Сегодня на субботнике людей было много. Пришли волонтеры медики, волонтеры Победы, молодежный парламент, представители общественных организаций, представители общественной палаты и многие другие. Приятно, что мероприятие собрало такое количество неравнодушных людей», - сказал Виктор Остренко.

Он также добавил, что субботник прошел в ансамбле Спасо-Мирожского монастыря, где недавно благоустроили парк. «Я думаю, эта территория станет любимым местом для горожан и гостей города», - заключил парламентарий.