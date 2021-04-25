Общество

Новый мурал памяти Героя России Романа Соколова появился в Пскове

Новый мурал появился на фасаде дома №4А на улице Индустриальной в Пскове. Ранее здесь также была размещена мемориальная доска Герою России Роману Соколову. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15, руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов.

Фото: Максим Любичанковский

Идея создания мурала принадлежит Максиму Любичанковскому и Дмитрию Москвичеву, а Денис Иванов спонсировал эту инициативу. По его словам, псковский художник Павел Дурников подготовил четыре эскиза мурала, один из которых предложили выбрать родителям погибшего бойца.

По словам Дениса Иванова, на выбранном эскизе изображено Аргунском ущелье, где в 2000 году сражалась легендарная 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии, синий берет с гвоздиками и эмблема Воздушно-десантных войск — раскрытый парашют.

Фото: инстаграм-аккаунт Дениса Иванова

«Я считаю, что в городе должны появляться не только памятные доски, но и муралы. Они больше, их лучше видно, они привлекают больше внимания. Важно, чтобы и мы, и наши дети чтили историю и помнили имена погибших, ведь они — герои нашего времени», - сказал Денис Иванов.

В настоящее время идет работа по обустройству площадки перед новым муралом.