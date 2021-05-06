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Общество

Есть такая профессия: Как псковский кузнец меч для Гэндальфа сковал

06.05.2021 19:27|ПсковКомментариев: 0

Если бы Петр I посмотрел хотя бы один выпуск псковского YouTube-проекта «Дом кузнеца» (Bellerophon Studio), он бы снова воскликнул: «Ай да скобари!». А может, что и покрепче выдал бы, ведь мастер кузнечного дела Алексей Струков кует такое, что дух захватывает: кистень короля Чародея, настоящее копье викингов, монтировка из Half-Life, мачете великана Йорма, молот гнева Шао Кана...

И пока подписчики с пеной у рта спорят, что выдаст автор проекта в следующем видео и множат восторженные комментарии под очередным фееричным роликом, полным расплавленного металла и огня, мы поговорили с Алексеем о том, как он променял одно железо на другое, кто затянул его в YouTube-сети, в чем польза компьютерных игр и легко ли выковать меч Довмонта.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

О спортивном интересе

Я всегда хотел связать свою жизнь с компьютерами. Первый мне купили, когда я учился в 9 классе. Через месяц я его разобрал: несмотря на пломбы, мне было интересно, что внутри. В те времена у нас были актуальны локальные сети, мы объединялись с друзьями по дому в одну сеть, затем прокладывали провода по крыше и объединяли между собой дома и даже районы. Некоторые остатки этой сети работают до сих пор.

А дальше захватило меня другое железо. Я занимался айкидо, это японское боевое искусство, был даже период, когда я занимался по 9 тренировок в неделю. Наверное, это естественно в возрасте 17 лет. Плюс я сильно фанател от различных  ножей, мечей и тому подобное, при том что в принципе в этом особо не разбирался. Но, само собой, мне хотелось катану. И тогда, еще учась в институте, на стипендию я купил себе сувенирный вариант. Где-то через месяц увидел ржавчинку, она мне долго не давала покоя, в итоге я разобрал меч, чтобы почистить. Потом, чтобы его собрать, мне пришлось заново изготовить рукоять, научиться укладывать оплетку. В общем, я переделал все, кроме клинка.

 

Как-то пришел к знакомому, который попросил помочь ему с настройками компьютера, и в процессе работы ляпнул, что хотел бы изготовить клинок сам. А он сказал, что на улице Белинского есть кузница, сходи туда да спроси. Я пришел, выложил свои «хотелки» мастеру, мы немного пообщались, и мне сказали: «Хорошо, готов тебя взять, платить буду 4 тысячи рублей в месяц». Я когда вышел, подумал: «Прикольно, я учиться пришел, а мне за это еще и платить будут». Так я попал в мастерскую Андрея Драбинина. Мне на тот момент было 18 лет.

О любимой работе

В первый же день мне вполне недвусмысленно дали понять, что учить меня никто не заинтересован: хочешь учиться, пожалуйста, - сам в свободное от работы время. Поэтому все на перерыв - а я к горну. Месяца через полтора у меня стали получаться элементы, которые могли пойти в работу. Так я стал учиться не только в свободное время, но и в рабочее. И только спустя несколько лет до меня дошло, что меня взяли обычным подсобником. Не было бы столько желания и энтузиазма, я бы, наверное, не удержался в этом деле.

 

Перед тем как попасть в кузницу, я бросил учебу в институте, инженерно-строительный факультет. Это не связанные между собой события, просто не пошло, не заинтересовало. Спустя 3 года я восстановился на вечернем отделении, и с высоты полученного практического опыта в мастерской учеба заиграла совсем другими красками. Например, сопромат, которым всех так пугают, оказался довольно простым, а самое главное, очень интересным предметом, ведь ты понимаешь, о чем идет речь.

В итоге у меня образовалась какая-то дикая нагрузка: к 9 утра на работу, весь день на ногах (все-таки это не работа в офисе), вечером институт, который заканчивался в 10 вечера, в 11 приезжаешь домой и решаешь домашние задания. В общем, начал я все чаще просыпать на работу. Все это привело к решению уйти на полставки. Но буквально через пару дней все кардинально изменилось: человек, занимающий руководящую должность, ушел, и мне было предложено занять его место. Ну как предложено – меня поставили перед фактом.

В итоге я стал руководителем, что повысило градус ответственности. Кроме того, теперь я должен был приезжать раньше всех и открывать мастерскую. Да и прежнюю работу по ковке никто не отменял.

Достаточно быстро я привык к нагрузке. В этой мастерской я проработал 7 лет, потом уехал в Москву. Там один банкир строил большой конный парк, где в числе прочего планировался  город мастеров. Каждый домик - отдельная мастерская: кузница, пекарня, гончарка и т.д. Основным занятием было проведение мастер-классов для туристов, которые приезжали на отдых. Приехал я туда как наемный рабочий, но довольно быстро нас перекинули с зарплаты на аренду мастерской и отправили в свободное плавание. Так началось формирование моей собственной мастерской. Спустя два года, в 2016-м, владелец парка сменился, с новым руководством я общего языка не нашел, поэтому собрал все, что можно было увезти, и переехал обратно домой.

На данный момент у меня своя довольно большая мастерская, где я выполняю, как правило, сложные индивидуальные работы, экспериментирую. Также мы снимаем кузнечное шоу на YouTube.

О голом видеоэнтузиазме

YouTube-проект – дело затратное и по труду, и по финансам. Несмотря на то, что в основном я в кадре один, в процессе задействовано довольно много людей. Для съемок практически приходится останавливать производство, так как одно мешает другому. Поэтому основную часть съемок мы делаем в нерабочее время, что превращает мой (и не только мой) рабочий день практически в круглосуточный.  Сейчас наш YouTube-проект - это голый энтузиазм. Но потихоньку мы набираем аудиторию. Миллионных просмотров пока нет, есть 200 тысяч подписчиков.

 

Причиной начала съемок стало отсутствие желаемого контента, никто в русском сегменте ничего подобного не делал. Первые видео мы начали записывать в 2016 году. Тогда кузнечные ролики представляли собой запись на телефон плохо говорящего на камеру человека, который растягивал двухминутную информацию на четверть часа, повторяя все по несколько раз.

С 2018 года мы занялись переводами американского кузнечного шоу «Man at Arms» (Оружейный мастер). Спустя полгода мы вышли на участников этого шоу, познакомились, один из них – наш соотечественник Илья Алексеев. Мы нашли общий язык, и в какой-то момент, когда возникли трудности с переводами, нам сказали: чего вы паритесь, делайте свое. Это был 2019 год. Как-то все удачно совпало: собралась команда энтузиастов для съемок, у меня завязалось оптовое производство, которое позволяет нам не помереть с голоду, пока мы занимаемся съемками.

Американское кузнечное шоу - это большая медиакомпания, у которой все поставлено на коммерческие рельсы, что позволяет хорошо зарабатывать участникам проекта. В нашем случае все менее глобально, проект держится на плечах нескольких человек, которые так же, как и все, ходят на работу и имеют довольно средние доходы.

Мы вдохновились идеей любимого шоу, а дальше она уже наполнилась нашим собственным видением. Производство одного видео с репликой из популярных игр, фильмов занимает довольно много времени, кукри из the last of us 2 заняло рекордную неделю изготовления, а меч Короля-Чародея из Властелина Колец отнял у нас месяц чистого времени. Но не одними репликами интересен кузнечный контент,  у нас много и других тем, в том числе художественные работы. Мы выкладываем также видео об инструментах - запись таких роликов занимает от 1 до 3 дней.

Наши видео нельзя воспринимать как обучающие. Это, скорее, пропаганда, которая может человека вдохновить: кто-то увидел и зажегся. В одном видеоролике может быть задействовано до 20-30 технологий, и рассказать о них подробно не представляется возможным, только поверхностно, так как каждой из этих технологий можно посвятить не одно видео. 

Самая большая сложность - это техника безопасности, причем не для тех, кто в кадре, а для того, кто снимает, ведь для красивой проводки наш оператор Дмитрий залезает в самые труднодоступные места. Перед этим он, конечно, проходит полный инструктаж куда лучше не лезть, потому что, не имея опыта работы в мастерской, он не может спрогнозировать, что может пойти не так.

Об артистизме

Я всегда боялся сцены: на публике у меня начинается паника, я нервничаю, забываю текст. Мне помогла практика и понимание неизбежности: либо перепрыгивать пропасть, либо падать. Через какое-то время ты к этому привыкаешь. Сейчас уже чувствую себя свободнее, могу покривляться. На самом деле я в этом плане немного отчаянный. Перед какой-то сложностью или угрозой человек может остановиться и сказать: «Я не буду». Я говорю: «а и хрен с ним!» И понеслась.

В переводах Man at Arms видео озвучивал Роман (оренбуржец Роман Поликарпов - монтажер проекта - от ред.). Он знаком со многими актерами дубляжа. И под проект он договорился с Андреем Ярославцевым (советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, известен зрителю как голос Дункана Маклауда из сериала «Горец», его героями были Брюс Уиллис в «Крепкий орешек», Мэл Гибсон в фильме «Смертельное оружие», Стивен Сигал, также озвучивал мультсериалы, в том числе «Утиные истории». Официальный голос Оптимуса Прайма из «Трансформеров» – ред.).

Когда мы начинали, его шикарный голос вытягивал процентов 70. На данный момент его услугами, к сожалению, мы пользуемся значительно реже, так как проект еще не отбивает своих расходов, и мы не всегда можем позволить себе дополнительные траты.  Но мне бы очень хотелось, чтобы он продолжал звучать в наших роликах.

О мечах и технологиях

Оружие из игр, которое мы изготавливаем в видео, - это, как правило, нездоровая фантазия дизайнеров, которые настоящего меча, скорее всего, и в руках никогда не держали. Проектируя оружие, создатели игр рассчитывают на эффектный внешний вид, что совсем неплохо: все-таки это игра, и реквизит в ней должен красочно выделяться. Но к реальности такое оружие не имеет никакого отношения. 

В каждом изделии свои сложности. Мачете Йорма я отковал за два дня, а вот глубокий рисунок на рукоять пришлось переделывать несколько раз. А в мече Короля-Чародея из Властелина Колец на одну только гарду (это перекладина, которая защищает руку, когда вы держите орудие) я угрохал две недели. Было пять неудачных попыток, и мы уже хотели отказаться от задуманной идеи и сделать по простому. Но на шестой раз все же получилось.

 

Сложность была в изготовлении композита. На гарде сбоку идет рисунок. В обычном варианте я бы сделал этот рисунок химическим травлением. Сталь, вода, соль, источник тока - и за счет электрохимической реакции получается углубление. Но это привычная технология, которой мы пользуемся в каждом видео, а хотелось разнообразить контент. Мне на днях показали, как делать ламинат с медью. Решил попробовать сделать медную гарду со сквозным стальным рисунком. Было сложно, но крайне интересно.

При нагреве на металле образуется окалина - оксид железа, который не дает связываться металлам друг с другом. Чтобы ее убрать, нужно защитить поверхность специальным флюсом - бурой. Берем контейнер, помещаем туда стальной рисунок, нагреваем до 800 градусов цельсия, обсыпаем бурой, прогреваем до 1100 градусов, параллельно с этим плавим медь и когда все расплавленно и прогрета, выливаем медь в контейнер, еще раз прогреваем контейнер, теперь уже с залитой медью. Весь  мусор поднимется наверх, а медь со сталью спаивается в единую конструкцию.

В процессе последнего прогревания емкость, которую мы готовили по форме гарды, прогорала: смесь меди с бурой быстро проедает любую даже самую маленькую пору в сварочном шве. И ты смотришь: у тебя расплавилась медь, а через секунду - форма уже пустая. Проело дырку, и медь вылилась. В общем, после того как мы с этим проектом закончили, я разобрал горн и вытащил из него 6 кг меди. Но я получил опыт, практику и оригинальную технологию, которую никто не повторял и никогда не видел.

О потолке

Так всегда в работе: чем больше ты узнаешь ответов, тем больше вопросов у тебя возникает. Чем больше ты эту тему постигаешь, тем больше тонкостей и нюансов открывается.

Пока у нашего видеопроекта есть зрители, мы будем снимать. Как минимум год точно: нам еще год платить кредит за камеру. Сфера специфическая, крайне трудозатратная. Нельзя просто встать дома с кровати, взять телефон и начать кузнечное шоу записывать. Это невероятно дорого. Случайных людей здесь нет. Мы достаточно уникальны.

Подготовила Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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