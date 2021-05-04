Общество

Абоненты МТC могут оплачивать услуги связи в push-уведомлениях с помощью Apple Pay

МТС сообщает о запуске сервиса по пополнению мобильного счета в push-уведомлениях с помощью сервиса Apple Pay. МТС стал первым в мире мобильным оператором, который интегрировал онлайн-платежи в push-уведомления, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Абоненты МТС - владельцы смартфонов iPhone смогут мгновенно пополнить баланс с помощью подтверждения через Apple Pay, не открывая дополнительно никаких приложений. При снижении баланса мобильного счета они получат push-уведомление, при помощи которого можно пополнить баланс за несколько секунд.

Для совершения платежей в push-уведомлениях абонентам МТС необходимо:

Установить приложение МТС Банк (МТС Деньги) или обновить его до последней версии;

Настроить Apple Pay.

Безопасность и конфиденциальность заложены в основу технологии Apple Pay. Реквизиты банковской карты не раскрываются при совершении платежей. Каждая транзакция подтверждается с помощью Face ID, Touch ID или пароля. Банк-эквайер платежей через push-уведомления в приложении МТС Банк (МТС Деньги) — МТС Банк.