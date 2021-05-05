Общество

Столетний юбиляр из Псковской области получит поздравление от Владимира Путина

Ветеран Великой Отечественной войны из Великолуского района получит в мае поздравление от президента России Владимира Путина в связи с наступлением сотого дня рождения. Юбиляр живет в Великолукском районе. Всего в мае 70 ветеранов из Псковской области, которым исполнится 90, 95 и 100 лет получат поздравительные открытки от президента. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Большая часть среди тех, кого поздравит президент – женщины, 62 человека. Из общего числа ветеранов-юбиляров 51 человек отмечают свой 90-й день рождения, 18 человек - 95-й.

Также 9 мая два долгожителя из Невельского и Великолукского районов отметят двойной праздник – День Победы и день рождения.

Специалисты Пенсионного фонда ежемесячно проводят сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны (инвалидах, участниках Великой Отечественной войны, лицах, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узниках концлагерей, тружениках тыла, инвалидах с детства в связи с ранением или контузией в годы войны и т.д.), отмечающих юбилейные и круглые даты (начиная с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений президента России.