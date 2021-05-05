Общество

Галина Неваленная: Лучшая реклама вакцинации – народная молва

Самая лучшая реклама вакцинации против коронавируса – народная молва. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове выразила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Она отметила, что в Пскове первым компонентом привиты 14 тысяч человек, из них 10 тысяч полностью завершили вакцинацию.

«Чтобы была достаточная иммунная прослойка, привиться должны 60-70 процентов взрослого населения. Естественно, что считается в целом на всю область. Мы постепенно наращиваем объемы, но не достигли этих цифр. Перед здравоохранением стоит задача, что мы должны достигнуть этого показателя к концу лета, чтобы подготовить население к следующей волне, которая бывает осенью», - сказала Галина Неваленная и призвала жителей на пункты вакцинации, открытые в трех городских поликлиниках и ТЦ «Империал», «Акваполис» и «Фьорд Плаза».

Ранее областные власти обнародовали статистику, согласно которой по состоянию на 29 апреля в Псковской области прививку первым компонентом вакцины сделали 44 200 человек.