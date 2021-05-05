Общество

Состоялось совещание по вопросу строительства в Самолве монумента Александру Невскому

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и вице-губернатор Василий Осипов в среду, 5 мая, провели совещание по реализации в деревне Самолва Гдовского района проекта по строительству монумента, посвященного 800-летию князя Александра Невского. В обсуждении вопросов приняли участие представители Минобороны России и управления президента РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, на совещании также присутствовали руководство органов исполнительной власти региона, Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, ресурсоснабжающих организаций и представители волонтерских движений, в том числе Российских студенческих отрядов.

Участники совещания рассмотрели наиболее актуальные вопросы начального этапа реализации проекта, обсудили концепцию развития территории, прилегающей к монументу.

В настоящее время проведены предварительные инженерные изыскания на земельном участке, выбранном под размещение монумента. Памятник планируется установить там, где князь Александр Невский одержал победу над крестоносцами Ливонского ордена.

В ближайшее время силами Минобороны России с привлечением студенческих строительных отрядов, начнутся работы по благоустройству территории и установке памятного камня.