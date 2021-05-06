Общество

Молодые волонтеры Пскова поздравят более двух тысяч участников войны

7 мая добровольцы Псковской области начали адресные поздравления участников и инвалидов Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре. В подарок ветераны получают продуктовые наборы от фонда продовольствия «Русь», а также открытки, нарисованные воспитанниками детских садов и учениками школ города Пскова. В набор входят икра, шпроты, зеленый горошек, конфеты, печенье, чай и коньяк.

В поздравлении принимают участие как студенты, так и неравнодушные жители Псковской области, которые с большой радостью и энтузиазмом поздравляют ветеранов.

«Вручить подарок - это возможность не только поздравить ветеранов с памятной датой, но и лично сказать спасибо тем, кто сражался за мирное небо над нашими головами», - отметили организаторы акции.

С 6 мая волонтёры и сотрудники Псковского городского молодёжного центра начали развозить подарки для несовершеннолетних узников, тружеников тыла, супруг погибших во время военных действий.

До 9 мая Молодежный центр Пскова поздравит более 2000 участников Великой Отечественной войны