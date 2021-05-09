Общество

Псковичи присоединились к онлайн-шествию «Бессмертного полка»

Жители Псковской области области присоединились к онлайн-шествию «Бессмертного полка» 9 мая. Трансляция виртуального шествия в каждом регионе стартует в 15:00 по местному времени.

Шествие можно посмотреть на сайте «Бессмертного полка». Запись шествия будет доступна для скачивания на сайте трансляции с 12 мая.

Мероприятие проводят в онлайн-формате второй год подряд из-за сложной эпидемиологической обстановки.

«Бессмертный полк» - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.