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Общество

Псковичи присоединились к онлайн-шествию «Бессмертного полка»

09.05.2021 15:00|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковской области области присоединились к онлайн-шествию «Бессмертного полка» 9 мая. Трансляция виртуального шествия в каждом регионе стартует в 15:00 по местному времени.

Шествие можно посмотреть на сайте «Бессмертного полка». Запись шествия будет доступна для скачивания на сайте трансляции с 12 мая.

Мероприятие проводят в онлайн-формате второй год подряд из-за сложной эпидемиологической обстановки.

«Бессмертный полк» - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.

Теги: #9 мая #день Победы #Бессмертный полк
Источник: Псковская Лента Новостей
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