Общество

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области

Количество жертв коронавируса в Псковской области за сутки увеличилось на два человека. Всего за время пандемии, по официальным данным, умерло 367 человек, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. Выздоровело – 29110 (197 за сутки). На данный момент проведено 360098 исследований. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 36836(+52).



Статистика заболеваемости по муниципальным образованиям: Псков – 13351, Великие Луки – 6205, Бежаницкий район — 339, Великолукский район – 824, Гдовский район – 540, Дедовичский район – 784, Дновский район — 307, Красногородский район – 214, Куньинский район – 334, Локнянский район — 246, Невельский район – 1426, Новоржевский район – 404, Новосокольнический район – 973, Опочецкий район – 909, Островский район – 1858, Палкинский район – 406, Печорский район – 711, Плюсский район – 578, Порховский район – 1146, Псковский район – 3054, Пустошкинский район – 334, Пушкиногорский район — 346, Пыталовский район – 344, Себежский район – 592, Струго-Красненский район – 368, Усвятский район – 198.

Иногородние (с 30.12.2020) — 45.