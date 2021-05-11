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Общество

В школах Псковской области усилили меры безопасности в связи с трагедией в Казани

11.05.2021 11:39|ПсковКомментариев: 0

В школах Псковской области усилили меры безопасности в связи с произошедшей трагедией в школе в Казани. Об этом заявил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

«Во всех школах области мы усилили меры безопасности, проводятся дополнительные инструктажи с директорами, организациями, которые охраняют детские сады, школы и все образовательные учреждения, чтобы предотвратить проникновение посторонних лиц в учреждения, - рассказал Александр Седунов. - В школах проведут классные часы, совещания с директорами, педагогами и родителями на предмет проявления экстремизма и предупреждение экстремистской деятельности, а также еще раз проговорим об организационной безопасности». 

Напомним, сегодня в Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек. По предварительным данным, стреляли молодые люди, одного из них задержали, второго ликвидировали. Возбуждено уголовное дело. В здании продолжаются оперативные действия.

Теги: #Псковская область #образование #школы
Источник: Псковская Лента Новостей
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