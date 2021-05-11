Общество

Псковичей приглашают к участию в налоговом диктанте

УФНС по Псковской области предлагает псковичам принять участие в акции «Всероссийский налоговый диктант», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Акция пройдет с 17 по 30 мая. Принять участие в ней могут все желающие. У каждого участника будет возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области налогов и налогообложения. Диктант организован в формате онлайн-тестирования продолжительностью 60 минут. По итогам прохождения тестирования все участники получат электронные сертификаты.

Регистрация на мероприятие доступна на сайте акции после получения пароля на указанную пользователем электронную почту.