Общество

О том, как Псковская область борется с коронавирусом, рассказали в «Вестях недели»

О том, как в Псковской области борются с коронавирусом, рассказали в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Мерам, предпринимаемым регионами РФ по борьбе с COVID-19, посвятили отдельный сюжет.

В рамках подготовки сюжета съемочная группа телеканала на этой неделе побывала в городе Великие Луки, в Пскове и Псковском районе. Посетив ООО «ПсковАгроИНвест», журналисты убедились, что здесь ежедневно работает передвижной пункт вакцинации от коронавируса. Очередь здесь, хоть и небольшая, но есть всегда.

Как сообщила гендиректор предприятия Ирина Толмачева, в «ПсковАгроИнвесте» было непросто организовать непрерывный цикл производства. «Люди болели и были на карантине, а животные требуют ежедневного ухода», - пояснила она. Работу предприятия удалось сохранить в том числе и благодаря активному участию сотрудников в вакцинации.

Также съемочная группа побывала в одном из торговых центров Пскова и убедилась, что в организованном там пункте вакцинации тоже очереди. Всего в псковском регионе первый компонент вакцины сделали более 51 тысячи человек, а 40,6 тысяч полностью привились. Главврач ГБУЗ «Псковская городская больница» Галина Неваленная в интервью «Вестям недели» сообщила, что псковский регион как приграничный готов к любому штамму коронавируса.

Между тем, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что ограничительные меры в регионе действуют до 31 мая. «Но мы стараемся сохранить баланс между ограничениями и необходимостью сохранить экономику. Для нашего региона любые ограничения крайне чувствительны», - подчеркнул он.

Кроме того, съемочная группа побывала в ЗАО «ЗЭТО», ознакомилась с его работой и пообщалась с директором предприятия Денисом Мунштуковым. Здесь развернут пункт вакцинации для сотрудников и предпринимаются беспрецедентные меры борьбы с COVID-19. Здесь используются бахилы, защитные маски, в некоторых случаях медицинские шапочки, а для прохода между участками - камеры обеспыливания — никаких шансов, чтобы остановить работу завода хотя бы на день.

В телесюжете также затрагивается проблема растущего потока в Псковскую область гостей из других регионов. Директор Псково-Изборского музея Александр Голышев рассказал журналистам, что музей, организуя экскурсии для туристов, начал с себя — сотрудники вызвали медиков прямо на рабочее место и привились от коронавируса.

Также автор сюжета взял интервью у главврача Псковской областной инфекционной больницы Анастасии Повторейко. Она сообщила, что, к сожалению, «такие смелые» люди, которые принципиально не хотят прививаться и не верят в коронавирус, есть и в Псковской области.

«И очень тяжело, когда они к нам поступают. Они психологически настроены агрессивно, не верят в ковид даже на больничной койке и в реанимации», - пояснила она. В целом ковидные центры Псковской области не заполнены и на 60%, но пациентов в реанимации немало, говорится в сюжете.