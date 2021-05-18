Общество

Выпускные в Пскове: праздник не для всех

На прошлой неделе псковские выпускники от мала до велика, а также их родители ликовали. Губернатор Михаил Ведерников не просто разрешил провести праздник, но и присутствовать на нем родителям. Пойдя навстречу просьбам, он выделил средства на тестирование - несмотря на ограничения выпускные должны состояться. Празднику быть!

Где будет проводиться бесплатное тестирование, как и кем будет контролироваться очередность, что делать родителям выпускников сельских школ, пустят ли фотографа на торжественную линейку? В конце концов - банкеты можно или нет? Делимся ответами на эти и другие вопросы.

Фото: unews.pro

Семь-я

Областными властями принято решение, что проведение выпускных возможно при условии соблюдения ряда требований и рекомендаций. В частности, планируется, что в детских садах будут организованы погрупповые мероприятия, в общеобразовательных учреждениях - по параллелям. По возможности, при подходящих погодных условиях, может быть задействована и пришкольная территория. Допуск на праздник для родителей может быть открыт только после получения отрицательного теста на коронавирус (сроком не более 3-х дней). Кроме того, на выпускных должен быть исключен и любой совместный прием пищи. Аналогичным образом планируется организовать выпускные мероприятия для средних и высших профессиональных образовательных учреждений.

Позже губернатор региона Михаил Ведерников уточнил, что родители могут принять в участие в выпускных при условии наличия не только отрицательного ПЦР-теста, но также сертификата о завершенной вакцинации (сделаны обе прививки) или справки о наличии антител к COVID19 (любой из трех документов).

«Уже сейчас образовательные организации формируют списки тех, кому требуется тестирование, - отметил глава области. - Эти списки будут переданы главврачам территориальных медорганизаций, после чего родители будут приглашены на бесплатное тестирование».

В комитете по здравоохранению Псковской области на запрос Псковской Ленты Новостей подтвердили: для записи на тестирование необходимо обращаться в образовательную организацию. исследование будет проводится в соответствии со списком, предоставленным образовательной организацией. Рекомендовано принять участие в праздничном мероприятии одному из родителей, учитывая эпидемиологическую обстановку. В понятие выпускники входят все дети, у которых будет праздничное мероприятие с участием родителей (это и детские сады, и первоклассники).

«Мы будем ориентироваться на списки школ, - сообщили в комитете. - Поликлиника будет разводить потоки тестируемых, часть родителей будем приглашать в школы, остальных родителей будем приглашать и тестировать в школе. В сельских тоже самое: будем выезжать в школу».

На мероприятиях могут присутствовать оператор, фотограф или аниматор, но «для них требования будут более серьезные».

Закроем двери

Власти региона неоднократно подчеркивали: банкеты в настоящее время - вне закона. Тем не менее многие родители надеются на послабление, благо повсюду курсируют слухи - разрешат, мол, инфа 100%. Поэтому при желании забронировать места в кафе можно.

«Добрый день! Можно уточнить занятость зала на 19-20 июня?» - звоним в одно из псковских заведений общепита. «19 июня у нас забронировано, а 20 мы свободны. Сколько вас будет?» - уточняет администратор кафе. «Около 30 человек, - отвечаю я и добавляю стыдливо, как будто что-то запрещенное. - Мы выпускники». На другом конце провода - тишина. После долгой паузы: «Но вы же в курсе, что банкеты запрещены?» Предлагаю: «А если мы придем все по одному - так можно?» Девушка не сдается, однако на мой вопрос о стоимости меню на человека информирует: 1400 рублей.

В другом кафе слышим: «Никто не пойдет на такие нарушения. Строго с этим сейчас. Но я слышала, что в других кафе принимают заказы - надеются, что до конца июня ограничения частично снимут. А может, просто двери закроют и никого пускать не будут, но выпускной проведут».

В третьем кафе, узнав, что бронь пытается сделать мама выпускника, администратор приглашает приходить семьей - в таком формате нас будут ждать.

Если псковский общепит еще как-то держится и мужественно прячет слезы от посторонних, то родители выпускников не стесняются в выражениях - достаточно окунуться в комментарии, которые разрывают Инстаграм Михаила Ведерникова.

«Я не понимаю, почему нельзя, - возмущается псковичка. - Маршрутки в городе битком, магазины полны людей, а вот на праздник к ребенку без теста нельзя - конечно, бред полный. Дети готовились, а для кого? Сказать, что мы расстроены, - это ничего не сказать».

Впрочем, есть и псковичи, которые занимают иную позицию. «Зачем вам детские комнаты, базы и банкеты?! - недоумевает другая подписчица Инстаграм-страницы главы региона. - Чтобы полиция разгоняла? Поверьте, рейды будут. Если вы нарушите, то сами только испортите праздник. И винить будет некого. И зачем вы дома детям выплескиваете негатив? У них еще больше стресс будет, а не праздник. Сами себе накручиваете и создаете проблемы на пустом месте».

«В прошлом году вообще не было выпускных, - констатирует еще одна псковичка. - И ничего, никто не умер. Мы сами организовали ребенку праздник, поздравили, провели с ним время... «Кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет, ищет оправдания».

Вспомнить все

В растерянности не только родители и выпускники, но и псковские аниматоры и фотографы.

«У меня сейчас один заказ и то под вопросом, - признается в разговоре с нами ведущая, у которой раньше в очередь записывались на проведение торжественных мероприятий. - Аниматор сейчас - это нелегально, ведущий тоже».

На вопрос о том, какие такие «более серьезные требования» будут предъявляться к организаторам досуга, ответить им никто не может. «Справки у нас есть, мы болели, есть антитела», - говорит аниматор, но не понимает - кому нужны все эти документы и достаточно ли их будет для того, чтобы официально провести праздник. «Что дальше будет, не знаю..., - расстраивается она. - Но это дурдом. У меня дочь заканчивает начальную школу. Мы переходим в 5 класс, делаем выпускной, но учитель не может идти туда... Боится. А мы все делаем во многом для нее».

Псковский фотограф Сергей (изменяем имя по его просьбе) рассказывает, что количество заказов у него выросло, но это связано с тем, что он специализируется на создании современных по дизайну альбомов, уделяя много внимания фотосессии и ретуши.

По его словам, и до пандемии фотографы были персонами нон-грата в псковских школах. «В Пскове создана такая система, чтобы бизнес со стороны не мог работать со школьниками, - объясняет он. - Действует какое-то безумное правило о том, что фотограф должен заключать договор аренды школы с управлением образования, утверждать это в гордуме, нанимать экспертизу на оценку помещения и так далее. Сделано так, чтоб удобно было «своим». Эта тема неоднократно поднималась. Вообще, школьный альбом - это дело учеников, родителей и фотографа, но в этот карман хотят залезть слишком многие».

В результате фотографам приходится изощряться в хитрости: кто-то приглашает выпускников на фотосессию на открытом воздухе, кто-то оборудует школьные фотозоны в студиях. «Пройти процедуру доступа в школу нереально, на это в лучшем случае потребуется 2 месяца, а по факту до полугода. Даже без Роспотребнадзора. Именно потому простая школьная фотография стоит 500 рублей, а не 200», - резюмирует Сергей.

Сейчас уже в разгаре утренники в детских садах, начальной школе, через месяц отпразднуют прощание с детством ученики 9 и 11 классов. Надеемся, что хватит времени, чтобы успокоить возмущенных родителей, разъяснить и урегулировать их многочисленные вопросы.

Елена Никитина