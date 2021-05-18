Общество

В областном комитете по образованию сменился председатель

Александр Седунов освобожден от должности председателя комитета по образованию Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Александр Седунов ушел с поста по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, уточнил глава региона.

«Председателем комитета назначен Андрей Ермаков, ранее занимавший должность директора школы №1362 в Москве», - сказал Михаил Ведерников. Кандидатура прошла согласование у министра просвещения Сергея Кравцова.

Михаил Ведерников рассказал, что провел первую рабочую встречу с новым руководителем, и обсудил с ним задачи на ближайшую перспективу. «Сфера образования Псковской области нуждается в активном и инициативном руководителе, который сумеет оперативно внедрить наиболее передовые практики в нашем регионе», - заключил глава региона.

В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей Александр Седунов отказался комментировать свое увольнение. «Это мое решение», - сказал он.