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Общество

Стартовал конкурс на эскизный проект застройки Четырех углов в Пскове

19.05.2021 14:45|ПсковКомментариев: 0

Стартовал открытый конкурс на эскизный проект-идею застройки территории квартала (гостинично-торговый комплекс) в границах улиц Пароменской, Максима Горького,Петровской и Рижского проспекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Фавор».

В конкурсе могут принять участие все желающие, все, кто готов представить проекты, соответствующие условиям конкурса.

«Мы давно хотели провести конкурс по благоустройству данной территории. Надеюсь, совместными усилиями мы сможем сделать красивым центр нашего города», - отметил бизнесмен Михаил Гавунас.

Положение о проведении конкурса.

Теги: #псков #четыре угла
Источник: Псковская Лента Новостей
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