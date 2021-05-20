Общество

Объявлен основной состав жюри финального шоу великолукских конкурсов красоты

Объявлен основной состав жюри финального шоу конкурсов красоты «Мисс Великие Луки - 2021» и «Миссис Великие Луки - 2021». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурсов, в состав жюри вошли 12 человек.

Наталья Рогова - президент «Федерации миссис Санкт- Петербург», организатор и директор конкурсов «Миссис Санкт- Петербург» и «Миссис Ленинградская область», организатор и директор «Миссис Балтия» и «Миссис Северо- Запад», региональный директор конкурса Mrs. Globe по странам СНГ, Балтии и на территории Финляндии, учредитель международного конкурса Mrs. Interunion. Лауреат правительственных премий «Деловая Петербурженка», «Женщина года» и дипломант премии «Эксперт Северо- Запад». Многократный обладатель городских, российских и международных премий и наград. Член жюри российских и международных конкурсов красоты и таланта. Учредитель общероссийских премий Fashion mama и Teen Awards;

Алена Силина - действующая «Миссис Псков - 2020»;

Мария Михайлова - действующая «Мисс Псковская область - 2020»;

Светлана Шумейко - дизайнер-модельер меховых изделий, обладательница титула «Гран-при конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017», обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии в январе 2020 года;

Наталья Красикова - действующая «Миссис Псковская область - 2020»;

Кристина Ларченко - «Миссис Псков - 2019», «Мисс Петрозаводск - 2006», «Первая вице-мисс Карелия - 2005»;

Алена Прокопьева - «Мисс Псков - 2017», действующая модель;

Юлия Григорьева - «Миссис Псков - 2016», обладательница титула Business Woman на конкурсе красоты и таланта «Миссис России Мира - 2016», Mrs.Russia World - 2016.

Александр Васильев - директор строительной компании AV-house;

Юлия Яковлева - действующая «Мисс Псков - 2020»;

Александр Шулаев - директор Великолукского медицинского училища;

Александр Ребров - генеральный директор креативной медиа-группы «Винил», директор радио «Монте-Карло Великие Луки», бессменный организатор конкурса «Мисс Великие Луки».