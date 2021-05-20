Общество

Прокуратура не выявила нарушений в приказе о проведении выпускных в Псковской области

Прокуратура Псковской области не выявила нарушений в приказе областного комитета по образованию об условиях проведения выпускных. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

«Несмотря на все меры, принимаемые в Псковской области для максимально возможного комфортного и безопасного проведения выпускных, все равно находятся недовольные», - говорится в канале. В частности, в некоторых интернет-изданиях появилась информация об обращении в прокуратуру региона родителей с жалобой на приказ комитета по образованию.

«Прокуратура Псковской области изучила приказ регионального комитета по образованию об условиях проведения выпускных, принятый по согласованию с управлением Роспотребнадзора Псковской области, и никаких нарушений норм федерального законодательства не выявила», - говорится в сообщении телеграм-канала.