Общество

Самых красивых девушек выбрали в Великих Луках

Финальное шоу конкурсов красоты «Мисс Великие Луки - 2021» и «Миссис Великие Луки - 2021» состоялось 23 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

«Вчера в ДК ЛК Великих Лук состоялось яркое и красивое финальное шоу конкурсов красоты. В нем принимали участие 20 финалисток (по 10 в каждой категории)», - отметили организаторы.

Титул «Мисс Великие Луки - 2021» получила 17-летняя студентка Екатерина Качанова, а титул «Миссис Великие Луки - 2021» - 28-летняя Светлана Фетисова.

Победительницам, помимо фирменной ленты и короны, вручили:

- сертификат на 100 000 рублей от продюсерского центра «Королев продакшн»;

- семейный сертификат от аквапарка «Акваполис»;

- эксклюзивную корону-статуэтку от завода ELEMENTUM;

- сертификат на посещение гостевого дома «Пятница» от строительной компании AV-HOUSE (проживание с завтраком на 2 дня, компанией до четырех человек);

- букет от Центра кровельных и фасадных систем.

Кроме того, Екатерина Качанова получила специальный приз международного модельного агентства «Дива Моделс»: публикацию в fashion-журнале «VIVIER Нью-Йорк» и зачисление в состав «DIVA MODELS international» с персональной раскруткой модельного бренда и предоставлением международного контракта.

Титул «Гран-при Мисс Великие Луки - 2021» получила 18-летняя Кристина Дуганова, а «Гран-при Миссис Великие Луки - 2021» - 41-летняя Юлия Жукевич. Им вручили:

- сертификат номиналом 35 000 рублей от продюсерского центра «Королев продакшн»;

- семейный сертификат от аквапарка «Акваполис»;

- эксклюзивную корону-статуэтку от завода ELEMENTUM;

- фирменную кружку от Хiaomi.

Титул «Вице-мисс Великие Луки - 2021» получила Елизавета Расчетова, а среди замужних женщин победу в номинации «Вице-миссис Великие Луки - 2021» одержала 27-летняя Анастасия Алексеева. Они получили:

- семейный сертификат от аквапарка «Акваполис»;

- эксклюзивную корону-статуэтку от завода ELEMENTUM;

- сертификат на посещение гостевого дома «Пятница» от строительной компании AV-HOUSE (проживание с завтраком на 2 дня, компанией до четырех человек).

Организаторы отметили, что Светлана Фетисова и Юлия Жукевич - многодетные мамы. Они также победили в номинации «Достояние Великих Лук» как многодетные мамы.

Также всем победителям в восьми топовых номинаций вручили:

- эксклюзивный брендированный календарь от радио «Монте Карло Великие Луки»;

- фирменные кружки от «Королев продакшн»;

- фирменные маски от дирекции конкурсов «Мисс Великие Луки - 2021» и «Миссис Великие Луки - 2021»

- подарки от представителя компании AVON в Великих Луках Ольги Болдышевой;

- фирменную обувь от торговой марки NORDMAN;

- карту гостя аквапарка «Акваполис» на 2021 год;

- фирменные подарки от ЗАО «ЗЭТО».

Гостями праздника красоты стали шоу «Баккара», певица Джана, ведущие Николай Королев и Алена Shine, победительницы региональных и международных конкурсов красоты и другие.

Мероприятие прошло с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, добавили организаторы.