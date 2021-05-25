Общество

«Коронавирус уже всех достал»: Антон Минаков призвал псковичей привиться

О своем опыте вакцинации от коронавирусной инфекции в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

По его словам, и он, и его родители, и весь офис Псковского регионального отделения партии сделали прививку от коронавируса. При этом он подчеркнул, что не перестал соблюдать эпидемиологические меры.

«Я все еще пользуюсь антисептиками, ношу маску, хотя второй компонент вакцины сделал еще 5 марта, - сказал он. - Слава богу, жив, здоров».

Он призвал жителей региона произвести вакцинацию. Он также отметил, что не каждое государство, включая европейские, может обеспечить своих граждан возможностью бесплатной качественной вакцинации.

«Сейчас у нас много кодировок и в Москву, и в другие регионы. Мы сделали прививку и даже морально чувствуем себя более защищенными, - поделился Антон Минаков. - Коронавирус уже всех достал, чтобы можно было больше думать о своей работе и делах, достаточно привиться. Я не понимаю, читая посты в социальных сетях, почему у нас отношение к прививкам до сих пор как в 18 веке. Если вы переживаете за свое здоровье и здоровье своих близких, обязательно сделайте прививку, ничего страшного не случится».

В свою очередь депутат Псковского областного Собрания от ЛДПР Сергей Литвиненко, анализируя запросы жителей Псковской области, которые поступают в региональное отделение партии, отметил улучшение ситуации со здравоохранением в регионе.