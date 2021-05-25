Общество

Порядок беззаявительного предоставления льгот по транспортному налогу уточнят в законодательстве

В Псковском областном Собрании депутатов прошло заключительное заседание рабочей группы по применению беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот по транспортному налогу физическим лицам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В обсуждении окончательного согласования позиций по спорным вопросам приняли участие заместитель председателя регионального парламента Борис Полозов, депутаты Марина Борисенкова, Наталья Тудакова, Сергей Быков, а также представители исполнительной власти, налоговой инспекции, Счетной палаты и ГИБДД.

«Нам осталось рассмотреть несколько вопросов, один из которых – получение сведений о физлицах, использующих метан в качестве моторного топлива, - обратился к коллегам Борис Полозов. – Сегодняшней встрече предшествовала значительная работа налоговой службы и областного транспортного комитета, но, к сожалению, осуществить беззаявительный характер начисления льготы по транспортному налогу для этой категории автовладельцев не представляется возможным в связи с отсутствием необходимых сведений в базах ГИБДД».

По просьбе вице-спикера ситуацию пояснил заместитель председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Лобунов: «В характеристиках транспортного средства, которые ГИБДД может предоставлять в налоговую, содержатся сведения об оборудовании автомобиля газовым двигателем, но отсутствует достоверная информация, какой конкретный вид газа используется – сжиженные углеводородные газы пропан-бутан или природный газ метан».

Тем не менее, по мнению заместителя руководителя органа исполнительной власти, льготу по транспортному налогу для автомобилей, использующих экологичный вид топлива – метан, необходимо сохранить, так как она носит стимулирующий характер.

«Основанием для заявительного начисления льготы будет предъявление автовладельцем технического паспорта транспортного средства, - предложил специалист. - Кроме того, мы считаем необходимым уточнить в нашем областном законе формулировку, чтобы она соответствовала сведениям, которые вносят в ПТС заводы-изготовители, а также рекомендовать ГИБДД организовать работу по корректному учету вновь регистрируемых транспортных средств».

Члены рабочей группы поддержали предложение. Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев подтвердил готовность разработать соответствующий законопроект к июньской сессии регионального парламента. Кроме того, по решению рабочей группы, для исключения двоякого толкования правовых норм, областное законодательство будет дополнено уточнением. В случае, если налогоплательщик-физическое лицо, имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган соответствующее заявление, налоговая льгота будет предоставляться на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом РФ и другими федеральными законами.

Добавим, ранее рабочая группа для возможности применения беззаявительного порядка начисления налоговых льгот по транспортному налогу физлицам было достигла соглашения о ежегодном предоставлении в УФНС России по Псковской области списков граждан, проходивших военную службу по призыву, а также сведений об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих круглогодичную доставку хлебобулочных изделий и иных товаров первой необходимости проживающему в сельской местности населению, по графикам, согласованными с органами местного самоуправления, а также ИП, осуществляющих закуп молока в личных подсобных хозяйствах по таким же графикам.

Смотрите также Псковичам разрешили беззаявительно получать льготу по транспортному налогу

Кроме того, по итогам заседания рабочей группы принято решение о расширении применения налоговой льготы для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Льгота по транспортному налогу таким перевозчикам будет предоставляться в беззаявительном порядке на основании сведений, полученных в результате межведомственного взаимодействия.