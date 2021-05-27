Общество

Псковичам доплатят более 11 тысяч рублей за организацию приемных семей для пожилых и инвалидов

Изменения в региональный закон «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов Псковской области» одобрили депутаты регионального парламента. Об этом с 58-й сессии регионального парламента, которая проходит 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, статья 7 закона Псковской области от 8 мая 2020 года №2073-ОЗ «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Псковской области» предусматривает, что гражданину, организовавшему приемную семью, в период действия договора о приемной семье выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение в размере 50% либо 100% прожиточного минимума на душу населения, ежеквартально устанавливаемого в Псковской области.

В то же время, согласно статье 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъекте России с 2021 года устанавливается не ежеквартально, а на один год.

Величина прожиточного минимума на душу населения в Псковской области на 2021 год установлена администрацией области в размере 11807 рублей. Соответственно в 2021 году размер ежемесячного денежного вознаграждения гражданину, организовавшему приемную семью, составит также 11807 рублей.

В последующие годы размер прожиточного минимума на душу населения будет меняться и, соответственно, будет меняться размер ежемесячного денежного вознаграждения гражданину, организовавшему приемную семью, добавила председатель комитета.