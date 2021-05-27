Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
БОПЭТ цифры и факты
Работа есть: ООО «ПсковАгроИнвест»
юность в сапогах
Акция «Импортируй с нами!»
Для чего это нужно и где установить?
Школьников научат, как стать миллионерами
Лицей Ростелекома
конкурс - застройка Четырех углов
Модно и практично
Телефон прямого эфира 56-73-72
Кольцо с дровяником
 
 
 
ещё Общество 27.05.2021 07:000 Более 50 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 27.05.2021 14:450 Александр Котов: Мы видим стремление губернатора работать на благо региона 27.05.2021 14:400 Псковские депутаты поддержали инициативу по совершенствованию системы оказания помощи онкобольным детям 27.05.2021 14:221 Газета «Псковская правда - Вече» ликвидирована 27.05.2021 14:050 Сирота из Великих Лук по решению суда получит жилье большей площади 27.05.2021 13:561 В Псковской области изменен срок полномочий мировых судей
 
 
 
Самое популярное 20.05.2021 12:305 Гидрометцентр спрогнозировал окончательное наступление летней погоды в Псковской области 23.05.2021 13:2213 В Псковской области из-за недовольства родителей могут изменить формат выпускных 20.05.2021 10:051 Ушедшего в лес молодого опочанина нашли мертвым 22.05.2021 09:5927 Как тупить за рулем по-скобарски 26.05.2021 14:173 Опубликовано видео задержания псковских полицейских по уголовному делу о мошенничестве
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичам доплатят более 11 тысяч рублей за организацию приемных семей для пожилых и инвалидов

27.05.2021 13:48|ПсковКомментариев: 0

Изменения в региональный закон «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов Псковской области» одобрили депутаты регионального парламента. Об этом с 58-й сессии регионального парламента, которая проходит 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, статья 7 закона Псковской области от 8 мая 2020 года №2073-ОЗ «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Псковской области» предусматривает, что гражданину, организовавшему приемную семью, в период действия договора о приемной семье выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение в размере 50% либо 100% прожиточного минимума на душу населения, ежеквартально устанавливаемого в Псковской области.

В то же время, согласно статье 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъекте России с 2021 года устанавливается не ежеквартально, а на один год.

Величина прожиточного минимума на душу населения в Псковской области на 2021 год установлена администрацией области в размере 11807 рублей. Соответственно в 2021 году размер ежемесячного денежного вознаграждения гражданину, организовавшему приемную семью, составит также 11807 рублей.

В последующие годы размер прожиточного минимума на душу населения будет меняться и, соответственно, будет меняться размер ежемесячного денежного вознаграждения гражданину, организовавшему приемную семью, добавила председатель комитета.

Теги: #псковское областное собрание #выплаты #приемные семьи
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие последствия, на ваш взгляд, повлечет обнаружение в Псковской области индийского штамма коронавируса?
В опросе приняло участие 157 человек
27.05.2021, 14:450 Александр Котов: Мы видим стремление губернатора работать на благо региона 27.05.2021, 14:420 Все лучшее - медицине: видеопроект «Сделано из БОПЭТ» 27.05.2021, 14:400 Псковские депутаты поддержали инициативу по совершенствованию системы оказания помощи онкобольным детям 27.05.2021, 14:340 Кандидатура Игоря Романова согласована для участия в выборах в Псковской области
27.05.2021, 14:280 Проект о бесплатном проезде в транспорте детей до 16 лет внесен в Госдуму 27.05.2021, 14:221 Газета «Псковская правда - Вече» ликвидирована 27.05.2021, 14:110 «Сообразим на троих» об эффективности «закручивания гаек» в политическом мире. ВИДЕО 27.05.2021, 14:101 В Псковской области обновили положения регионального Избирательного кодекса
27.05.2021, 14:050 Сирота из Великих Лук по решению суда получит жилье большей площади 27.05.2021, 13:561 В Псковской области изменен срок полномочий мировых судей 27.05.2021, 13:480 Псковичам доплатят более 11 тысяч рублей за организацию приемных семей для пожилых и инвалидов 27.05.2021, 13:340 Новые полномочия появятся у сотрудников областного комитета по транспорту
27.05.2021, 13:310 До 23 градусов тепла ожидается в Псковской области 28 мая 27.05.2021, 13:260 Псковские депутаты назначили двух мировых судей 27.05.2021, 13:230 Пожилая женщина попала под колеса «Фольксвагена» в Великих Луках 27.05.2021, 13:211 Псковских журналистов приглашают к участию во всероссийском конкурсе «В фокусе – права человека»
27.05.2021, 13:183 Виктор Антонов: Губернатор блестяще справился со своими обязательствами 27.05.2021, 13:130 Псковичи смогут купить книгу Вениамина Смехова с автографом на творческом вечере 27.05.2021, 13:100 Попасть на муниципальную службу в Псковской области станет труднее 27.05.2021, 13:060 Александр Котов поблагодарил Михаила Ведерникова за внимание к проблемам, которые обозначают депутаты
27.05.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 27.05.2021, 13:030 Псковская команда ветеранов выиграла турнир по футболу в Ленинградской области 27.05.2021, 13:022 Депутаты посоветовали Михаилу Ведерникову больше опираться на местные кадры 27.05.2021, 12:590 Лучших педагогов и медработников будут премировать в Псковской области
27.05.2021, 12:572 Новый закон о пчеловодстве приняли в Псковской области 27.05.2021, 12:460 «Сообразим на троих»: Эффективен ли метод «закручивания гаек» в современном политическом мире? 27.05.2021, 12:442 Новый подход к созданию инфраструктуры у объектов культурного наследия применят в Псковской области 27.05.2021, 12:410 Недвижимость с сюрпризом
27.05.2021, 12:350 Михаил Ведерников: Подрядчик соцгородка скрывает огромное число недочетов 27.05.2021, 12:300 В Великих Луках следователи выясняют обстоятельства повреждения памятника Неизвестному солдату 27.05.2021, 12:270 Кабинет врача общей практики откроют в Любятово 27.05.2021, 12:240 Многодетные матери Псковской области могут досрочно выйти на пенсию
27.05.2021, 12:201 Значительное число псковичей работает в «сером» секторе экономики — Михаил Ведерников 27.05.2021, 12:150 Псковичей приглашают на экскурсию по библиотеке после реконструкции 27.05.2021, 12:120 Антон Минаков попросил привести в порядок муниципальную баню в Себеже 27.05.2021, 12:071 Еще три человека умерли от коронавируса в Псковской области
27.05.2021, 12:044 Хуснуллин рассказал, как власти будут бороться с ростом цен на жилье 27.05.2021, 11:580 Михаил Ведерников: 2020 год стал периодом больших достижений жителей Псковской области 27.05.2021, 11:560 Россияне рассказали, при какой зарплате они готовы отказаться от отпусков 27.05.2021, 11:561 Годовой пассажиропоток псковского аэропорта вырос на 36%
27.05.2021, 11:540 350 км дорог отремонтировали в Псковской области в 2020 году 27.05.2021, 11:510 Пскович стал лауреатом международного телеконкурса 27.05.2021, 11:510 Электросетевой комплекс Псковской области сделают более устойчивым к ударам стихии 27.05.2021, 11:500 Псковский губернатор: Регион совершил настоящий прорыв в газификации
27.05.2021, 11:493 Михаил Ведерников рассчитывает, что экотехнопарк появится в Псковской области к 2024 году 27.05.2021, 11:480 Общественный пресс-центр ПЛН: Безопасное лето 27.05.2021, 11:470 На модернизацию объектов ЖКХ Псковской области в 2020 году направили более 350 млн рублей 27.05.2021, 11:450 Средний индекс качества городской среды в Псковской области удалось повысить на 7%
27.05.2021, 11:440 Росгвардейцы задержали псковича за кражу спиртного 27.05.2021, 11:430 Более 300 жителей Псковской области расселили из аварийного фонда в прошлом году 27.05.2021, 11:430 Псковичам предлагают работу на Всероссийской переписи населения 27.05.2021, 11:410 23 квартиры приобретут для медиков Псковской области в этом году
27.05.2021, 11:390 Почти 200 объектов здравоохранения построят в Псковской области до 2025 года 27.05.2021, 11:393 Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19 27.05.2021, 11:350 Более 400 квартир для детей-сирот приобрели в Псковской области в 2020 году 27.05.2021, 11:340 Под Псковом грузовик оказался в кювете из-за лося. ФОТО
27.05.2021, 11:330 Областные власти в ручном режиме занимаются строительством соцгородка под Псковом 27.05.2021, 11:320 Псковским семьям в 2020 году выдали почти 600 сертификатов на маткапитал 27.05.2021, 11:320 В СберБанк Онлайн появилась возможность получить страховые выплаты 27.05.2021, 11:311 Около 7 млрд рублей за год направили на соцподдержку жителей Псковской области
27.05.2021, 11:300 Губернатор: Мы разобрались с львиной долей просроченной задолженности по зарплате 27.05.2021, 11:290 Более 600 млн рублей за год получил из бюджета малый и средний бизнес в Псковской области 27.05.2021, 11:290 В Пскове молодой человек попался на краже шоколада 27.05.2021, 11:280 Михаил Ведерников рассказал о привлечении инвестиций в Псковскую область
27.05.2021, 11:250 Псковские боксеры одержали первые победы на чемпионате СЗФО 27.05.2021, 11:230 Рост производства в сельском хозяйстве Псковской области составил почти 9% за год 27.05.2021, 11:230 Псковский губернатор: Серьезного падения экономики не произошло 27.05.2021, 11:221 Великолукскому динозавру восстановили сломанные зубы
27.05.2021, 11:213 Более 8 млрд рублей может получить Псковская область на реструктуризацию кредитов 27.05.2021, 11:190 Кандидат политических наук Андрей Маковский станет гостем программы «Гайд-парк» 27.05.2021, 11:190 Псковский губернатор отметил беспрецедентный уровень федеральной поддержки 27.05.2021, 11:150 Михаил Ведерников: 2020 год стал временем тяжелых испытаний
27.05.2021, 11:110 Минтруд рассматривает предложения о введении четырехдневки 27.05.2021, 11:101 Ректор Великолукской сельхозакадемии: Современный студент готов к работе в цифровой среде 27.05.2021, 10:540 Депутат Псковской гордумы Денис Иванов станет гостем программы «Гайд-парк» 27.05.2021, 10:450 Четыре года тюрьмы грозит великолучанину за отобранный телефон
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.