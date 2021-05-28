Общество

Золотые дети Пскова - кого воспитывают местные випы

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Очевидно, в начале следующей недели будут много говорить о безопасности детей, летнем отдыхе и счастье, которое они все приносят. В преддверии праздника мы решили поближе познакомить вас с детьми псковских випов. Мы с пониманием относимся к тому, что некоторые просто не хотят делать своих отпрысков достоянием общественности, поэтому в материале будем использовать только фотографии и информацию, которая находится в публичном доступе и размещена лично випами.

В России вопрос о публичности членов семьи политиков до сих пор остается дискуссионным. Оно и понятно, главный пример подает президент. С одной стороны, в Европе и Америке уже давно никто не парится на этот счет, а даже, наоборот, набирает политические очки за счет милых мордашек детей, но нужно помнить, что и право на частную жизнь никто не отменял.

В таком маленьком городе, как Псков, сложно сделать тайну из того, кто же они – дети политиков и чиновников. Все ходят в одни сады, школы, музыкальные и спортивные кружки. Ребенку, особенно маленькому, не объяснишь, почему это мама не может прийти на выпускной или болеть за него в бассейн. Поэтому, в целом, мы неплохо знакомы с семьями наших местных випов. Хотим и вас познакомить. Возможно, сильные мира сего, наконец-то, обретут человеческое обличие в ваших глазах.

По традиции начнем с семьи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Общеизвестный факт – он многодетный отец, у них с супругой двое дочерей и сын. Говоря про проведение выпускных вечеров в этом году, губернатор отметил, что проблема коснулась и его лично, так что, предположим, старшая дочь Мария в этом году окончит школу. Иногда Михаил Ведерников берет дочь на публичные мероприятия. Например, однажды они вместе пекли блины на масленичном аукционе.

Михаил Ведерников со старшей дочерью Марией

Младшей дочери губернатора Ксении в августе этого года исполнится 8 лет. В 2018 году губернатор поздравлял дочь с Днем рождения в своем Instagram и тогда шутливо назвал ее «главным домашним начальником». Стоит отметить, что раньше глава региона чаще появлялся на публике с семьей. Например, однажды вместе с супругой и младшей дочерью они посетили ярмарку «Золотая осень» в Пскове.

Михаил Ведерников с супругой и младшей дочерью Ксенией

С сыном губернатора общественность познакомилась еще когда Михаил Ведерников был с приставкой «врио». 8 марта они дарили цветы псковичкам, гулявшим в Финском парке. Видео тогда произвело фурор и набрало какое-то нереальное количество просмотров по тем временам. Чтобы вы понимали, подписчиков тогда у Михаила Ведерникова было совсем немного, а видеоролик посмотрели больше 15 тысяч человек.

Видео из Instagram Михаила Ведерникова

Сейчас глава региона чаще всего берет сына на возложения цветов к памятникам защитникам Родины.

Михаил Ведерников с сыном

Глава администрации Пскова Александр Братчиков - тоже многодетный отец. По нашей информации, он отец троих детей. Их фотографии он практически не выкладывает в социальные сети. Зато в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове политик признавался, что его главная мечта – воспитать счастливых, самостоятельных детей.

Александр Братчиков с сыном

«С детьми важно общаться, интересоваться их делами. Общение позволяет стать ближе. Сейчас мы с младшим сыном вместе читаем книги, обсуждаем прочитанное. С дочерью, если она приходит, то хочет нежностей, читать с ней тяжело. К мальчикам как-то более цинично относишься, а девочки - это все-таки девочки», - делился Александр Братчиков.

Периодически Александр Братчиков выкладывает в социальные сети фото с сыном. Они любят вместе активно проводить время – зимой катаются на снегоходах, а летом – на квадроциклах.

Фото из Instagram Александра Братчикова

У главы города Елены Полонской тоже трое детей – два сына и дочь. Кстати, старший сын Иван в этом году тоже заканчивает школу. На последний звонок глава города написала сыну трогательный пост в соцсетях, где вспомнила важные этапы становления личности сына и разные забавные моменты из детства. А в конце текста выразила ему благодарность и сказала, что гордится им.

Старший сын Елены Полонской Иван

«Иван, помнишь первый стих про мишку, которому упала шишка в лоб? А помнишь, как в три года дед подарил тебе железную дорогу? Три дня мы играли без остановки, даже сегодня мне кажется, что восторга было больше у меня…» - вспоминает Елена Полонская.

Средний сын Елены Полонской тоже периодически появляется на публике с мамой. Например, недавно они всей семьей посещали II Псковский международный фестиваль колокольного звона.

Елена Полонская с детьми

А вот фотографии дочери глава города часто выкладывает в дачных и цветочных интерьерах. Видимо, подсознательно сравнивая юную красавицу с прекрасным цветком.

Дочь Елены Полонской

Еще одна многодетная мать, которая по количеству детей переплюнула всех псковских випов – депутат Псковского областного Собрания, бывшая глава Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова.

Ульяна Михайлова с детьми

В делах семейных она абсолютная рекордсменка – вместе с мужем они воспитывают пятерых детей. Младшая дочь появилась на свет совсем недавно – 16 сентября 2020 года.

Ульяна Михайлова с младшей дочерью

Ульяна Михайлова своих детей не прячет, ходит с ними на фотосессии и с удовольствием выкладывает фотографии детей в социальные сети.

Ульяна Михайлова с детьми

Уполномоченная по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова старается уследить не только за всеми детьми региона, но и за своей дочерью – Екатериной. Несмотря на то, что дочь уже совершеннолетняя.

Наталия Соколова с дочерью Екатериной

Недавно она отметила свой 21 день рождения. Наталия Соколова опубликовала совместное фото и поздравила дочь стихотворением.

«Самый главный в жизни мой цветок - это ты!

Самый мой уютный уголок - это ты

Радость в жизни, счастье, нежность и покой,

Только если знаю, что рядом ты со мной!» - написала омбудсмен.

Недавно день рождения дочери отметил и замглавы администрации Пскова Александр Коновалов. 22 мая Анастасии исполнилось два года.

Дочь Александра Коновалова Анастасия

Судя по видеоролику, который Александр Коновалов разместил в соцсетях подарком для ребенка стал новенький автомобиль BMW. Пока, конечно, игрушечный, но именинница точно осталась довольна.

Видео из соцсетей Александра Коновалова

Депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова, несмотря на юный, по нынешним меркам, возраст успела обзавестись уже двумя детьми. При этом рождение каждой из дочерей депутата становились маленькой сенсацией благодаря необычному подбору имен. Старшую дочь зовут Юстиниана, в семье ее ласково называют Юсти.

Лидия Драгунова с супругом и дочками

А младшую на семейном совете было решено назвать Россияна, малышка появилась на свет в день российского парламентаризма.

Лидия Драгунова с дочками

«С именем для дочери мы с мужем определились еще задолго до ее рождения. Имя было выбрано совместно, с учетом наших патриотических взглядов и семейного желания быть причастными к развитию нашей страны в сфере трудовой деятельности и активной жизненной позиции», - рассказывала Лидия Драгунова в одном из интервью.

Все без исключения, кто имеют детей, в один голос говорят, что для них самое важное и первоочередное – это их счастье и благополучие. У каждого человека в жизни свои ценности и то, что он любит. Но в преддверии Дня защиты детей давайте поблагодарим родителей, которые воспитывают детей в атмосфере любви и радости, окружают их заботой и пониманием.

Ксения Журавкова