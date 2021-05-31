Общество

Деятельность главы Пустошкинского района вновь признана неудовлетворительной

Деятельность главы Пустошкинского района Светланы Васильковой в очередной раз признана неудовлетворительной. Как стало известно корреспонденту Псковской Ленты Новостей из собственных источников, такое решение принято большинством голосов на заседании Собрания депутатов Пустошкинского района.

По итогам отчета главы района о ее деятельности и работе администрации за 2020 год депутаты дали неудовлетворительную оценку работе Светланы Васильковой.

Напомним, аналогичное решение пустошкинское районное Собрание приняло год назад по итогам отчета главы района за 2019 год. В частности, депутатов не устроили отсутствие эффективного взаимодействия Светланы Васильковой с администрацией региона и недостаточная связь с главами волостей. В дальнейшем Светлана Василькова обратилась с иском в суд и по процедурным основаниям добилась отмены решения депутатов.