Общество

Наталью Трунову предлагают назначить аудитором Счетной палаты РФ

Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предлагает назначить первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову аудитором Счетной палаты РФ вместо подавшего в отставку Михаила Меня. Как сообщает finanz.ru, такое решение сенаторы приняли на заседании комитета во вторник.

Фото: страница Натальи Труновой в Фейсбуке

«Наталья Александровна Трунова написала заявление об отсутствии у нее ограничений, препятствующих назначению на указанную должность. Предлагаю внести на Совет палаты предложение о внесении президенту РФ указанной кандидатуры», - сказал на заседании первый зампред комитета Сергей Иванов.

Комитет поддержал кандидатуру Труновой единогласно.

Ранее комитет поддержал представление президента РФ о досрочном освобождении Михаила Меня с должности аудитора Счетной палаты РФ в связи с его заявлением об отставке. Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании 2 июня.

Напомним, в 2012 году Наталья Трунова покинула пост председателя комитета Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию, который она занимала с 2010 года.