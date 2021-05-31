Общество

Гендиректор «Сибирского гостинца» рассказал о сотрудничестве со следствием по уголовному делу

Генеральный директор компании «Сибирский гостинец» (резидент особой экономической зоны «Моглино») Дмитрий Ходас рассказал о сотрудничестве со следствием по уголовному делу. 1 июня в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове руководитель организации рассказал, что в отношении него было возбуждено дело по части 2 статьи 199 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

Сейчас следствие завершено, материалы уголовного дела переданы в суд. Дмитрий Ходас отметил, что ввиду незначительности, по его мнению, данного преступления, он ходатайствовал о назначении в качестве наказания судебного штрафа.

«Я считаю, что это незначительное нарушение. Мы активно сотрудничали со следствием, предоставляли все документы», - сказал руководитель компании. Речь идет о событиях 2019 года, связанных с уплатой налоговых платежей.

«Это цена сохранения бизнеса компании, - так оценил свой поступок Дмитрий Ходас. - Наш уголовный кодекс построен так, что сначала деньги должно получить государство, потом все остальные, справедливо это или нет. У нас были заблокированы счета, суды потом эти решения отменили, все ограничения сняты».

Дмитрий Ходас сообщил, что следствие не мешало работе компании. Кроме того, он не единственный в России и в мире директор с риском получить судимость.

Добавим, 31 мая уголовное дело в отношении Дмитрия Ходаса поступило на рассмотрение в Псковский районный суд.

На рассмотрении в Псковском городском суде сейчас находятся уголовные дела по точной такой же статье в отношении двух бывших генеральных директоров ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» - Александра Питиримова и Николая Киянца.