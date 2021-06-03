Общество

Количество строителей новой школы в Великих Луках доведут до 200 человек

Количество занятых на стройке новой школы на улице Заслонова в Великих Луках доведут до 200 человек. Об этом на пресс-конференции 3 июня сообщил глава города Николай Козловский.

«Стройка сегодня идет, к сожалению не теми темпами, на которые рассчитывали», - констатировал Николай Козловский. Согласно проекту, на строительство школы отводится 27 месяцев. По словам главы города, подрядчик укладывается, но в прошлому году пандемия не позволила привлечь рабочую силу из-за рубежа - из Белоруссии и республик Средней Азии.

Темпы строительства снизились и по объективной причине. «Когда-то была у нас ГРЭС, которая сбрасывала теплую воду на площадку, где сегодня строится школа. Никто об этом вовремя не вспомнил, когда проводили исследовательские работы», - рассказал Николай Козловский. Вымытая за несколько десятилетий «геологические воронка» не была учтена и это повлияло на сроки строительства на 2-3 месяца. Нужно было принять новые решения, внести изменения в проект.

Николай Козловский рассказал, что наращивается количество работающих. Раньше там трудились 60-70 строителей, на сегодня - 120. «Рассчитываем, что при окончании кладки, возведения кровли мы доведем это число до 200. Срок сдачи намечен министерством образования на этот год», - добавил глава города.