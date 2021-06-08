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Общество

Кот митрополита Тихона соблюдал Великий пост

08.06.2021 14:57|ПсковКомментариев: 0

Кот митрополита Псковского и Порховского Тихона по кличке Владыка соблюдает пост: он практически не ест мясо, отдавая предпочтение растительной пище, пишет ТАСС.

Фото: официальный инстаграм-аккаунт кота Владыки

«Изначально его пробовали кормить мясом, но он показал себя как великий постник — как раз начинался Великий пост. И парадоксальный момент — рядом с его тарелочкой стоял пророщенный овес, и он постепенно отдал ему предпочтение, а мясо перестал есть. А сейчас мы перевели его на специальный корм», — рассказал келейник Кирилл, который ведет блог монастырского кота в «Инстаграме» вместе с секретарем митрополита Тихона отцом Антонием.

По его словам, в общении с людьми кот тоже весьма избирателен. С братией сдержан и терпелив. С незнакомцами — осторожен. Одним словом, характер — нордический. Теплые отношения у него только с самим митрополитом. С ним он, как говорят, сама покорность.

«Как-то кот пошел в очередной раз на балкон, нюхал цветочки. Владыка Тихон после службы пришел за ним и позвал: "Блудный сын, давай возвращайся в дом!" Кот мяукнул и сразу домой побежал. Постоянно владыку встречает: владыка заходит в корпус, он сразу выбегает ему навстречу», — поделился наблюдениями келейник Кирилл.

Владыка — самый известный кот в Псковской области. Его «владения» — целый Псково-Печерский монастырь, одна из самых крупных и древнейших мужских обителей России. В инстаграм-аккаунте кота почти 16,5 тысяч подписчиков, и их число растет с каждым днем. Каждая публикация кошачьего блогера набирает тысячи лайков и сотни комментариев.

Теги: #коты #Псково-Печерский монастырь #животные
Источник: Псковская Лента Новостей
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