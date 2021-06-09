Общество

Михаил Ведерников положительно оценил работы по благоустройству площадки под памятник Знамени Победы

В рамках рабочей поездки в Себежский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 10 июня, посетил Идрицу. В поселке глава региона осмотрел пространство у федеральной трассы М-9 «Балтия», где планируется установить памятник Знамени Победы. Вместе с губернатором в выезде приняли участие заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, руководители профильных комитетов и управлений, депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова, представители местной власти и общественных организаций.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в настоящее время на объекте возведено основание для монумента, благоустроена территория, организована автостоянка, а также смонтированы металлоконструкции для устройства беседок и организована санитарная зона. Михаил Ведерников в целом положительно оценил качество установленных объектов, дал ряд рекомендаций подрядчику по организации места в едином стилевом исполнении. Так, например, Губернатор обратил внимание, что памятник находится в историческом месте — рядом сохранились окопы времен Великой Отечественной войны. В связи с чем предложил учесть и эти объекты в единой композиции.

По итогам осмотра места для будущего монумента Михаил Ведерников обратил внимание, что площадка у федеральной трассы выбрана очень удачно — мемориал будет хорошо видно. «На подготовку, планирование и благоустройство территории направлено более 20 млн рублей. Подрядчик очень ответственно отнесся к своей работе, все выполнено качественно. Сейчас решается вопрос с видеонаблюдением, чтобы не было актов вандализма», — отметил Михаил Ведерников.

Планируется, что сам монумент будет стоить порядка 12 млн рублей, заметил глава региона. «После обсуждения различных вариантов, из чего он должен быть выполнен, пришли к выводу, что медь менее подвержена природным явлениям, она более долговечная и солидная. Это будет, действительно, красиво, мощно, фундаментально», — подчеркнул он.

Знамя Победы — общенародный проект, напомнил глава региона и сообщил, что на сегодняшний день Фондом Святой равноапостольной княгини Ольги продолжается сбор добровольных пожертвований, ведутся переговоры с возможными партнерами проекта.

Напомним, что в конкурсе проектов будущего монумента победила работа российского скульптора-монументалиста и архитектора Дениса Стретовича. Согласно эскизу памятник будет состоять из двух рядов пилонов разной высоты, представляющих динамичную художественную композицию, напоминающую полотнище знамени, вырастающее из земли.

По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат. Крупный железнодорожный узел Идрица был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боев. После этого 8 дивизий получили наименование «Идрицкая». Новость о присвоении наименования застала 150-ю мотострелковую дивизию 25 июля, во время боев в Латвии. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года военнослужащие соединения водрузили штурмовое знамя на крыше Рейхстага в Берлине, что означало полный разгром врага.