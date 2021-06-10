Общество

«Школа испытаний и открытий» начала работу в Пскове

Начались занятия в трехдневной летней «Школе испытаний и открытий», которую библиотеки Пскова организовали вместе с издательством «Антология». Ученики этой школы проходят тему «Как сбываются и разбиваются мечты». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской библиотеке.

Первый урок юным псковичам дала автор научно-познавательных книг о природе, призёр конкурса «Новая детская книга», биолог и музейный педагог Марина Дороченкова. В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева на улице Труда и в «Библиотеке – Центре детского чтения» на улице Розы Люксембург она провела занятие «Моя мечта» с ребятами из летних школьных лагерей.

Дети познакомились с биографией знаменитого фотографа-пейзажиста Вадима Гиппенрейтера (по книге М. Дороченковой и А. Кравчук «Вадим Гиппенрейтер: "Природа - среда моего обитания"»), который стал первым человеком, спустившимся на лыжах с Эльбруса и постарались понять, как ему удавалось осуществлять самые невероятные мечты.

После этого они поделились с писательницей своими жизненными планами и начали размышлять о том, какие нужно преодолеть препятствия на пути к заветной цели, и у кого найти поддержку. Юные псковичи сказали Марине Дороченковой, что помехой на их пути к успеху могут стать лень, вредные привычки и, например, «маленькие российские зарплаты». А помощи они ожидают от семьи, педагогов и друзей.

Чтобы закрепить пройденное, писательница соорудила в библиотеке «жизненный путь», на котором путешественников ждали «препятствия» из стульев с разными табличками, а они по очереди его проходили, придумывая на ходу, как миновать все возникающие трудности.

Ученики «Школы испытаний и открытий» также собрали вместе с Мариной Дороченковой «воображаемый рюкзак», куда «сложили» всё, что им понадобится для достижения своей мечты. К восторгу писательницы, первым, что они захотели «положить» в этот «рюкзак», стали образование и востребованная профессия.

Кроме того, они поиграли с Мариной Дороченковой в игры, которые помогли ребятам понять, как правильно работать в команде, как воспитывать в себе лидерские качества и как важно найти человека, который будет поддерживать тебя на жизненном пути и скажет тебе «Ты можешь!».

Сегодня ученики «Школы испытаний и открытий» занимаются с Мариной Дороченковой по книге Д. Корж «Фрам. Корабль, который выжил», тема урока – «Мы – команда».

А в пятницу придут на урок под названием «Что может помешать исполнению мечты» по книге А. Можгиной «Реальные зомби».