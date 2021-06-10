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Общество

Накануне Дня России в Псковской области вручили госнаграды

11.06.2021 14:47|ПсковКомментариев: 0

Торжественный прием губернатора Михаила Ведерникова в честь Дня России состоялся сегодня, 11 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что сегодня награды различных уровней получат те, кто внес наибольший вклад в борьбу с пандемией коронавируса, а также учителя, работники социальной и культурной сфер, сельского хозяйства, промышленности, связи и информационных технологий, общественники и волонтеры. Особую благодарность глава региона выразил военнослужащим, которые выполняют воинский долг внутри страны и участвуют в миротворческих миссиях за пределами России.
 

«Псковская земля в истории страны всегда играла особую роль, в том числе как пограничный регион. Многие поколения псковичей отстаивали честь и суверенитет нашего государства. Одним из величайших воинов и защитников Руси был святой благоверный князь Александр Невский, чье 800-летие в этом году отмечает вся страна. Дипломат, строитель российской государственности и народный герой, именно здесь он совершил свои выдающиеся подвиги, включая победу на Чудском озере», - сказал Михаил Ведерников.

Однако, по словам губернатора, Псковская земля всегда была богата не только полководцами, но и деятелями культуры и науки - Александр Пушкин, Сергей Довлатов, Николай Римский-Корсаков, Модест Мусоргский, Софья Ковалевская, Исаак Кикоин, Афанасий Ордин-Нащокин и многие другие гении, чья судьба и творчество неразрывно связаны с Псковским краем.

Сегодня лучшие работники самых различных сфер получили свои награды.

Указом президента РФ за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Орденом Дружбы награжден художественный руководитель Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью «За заслуги перед отечеством II степени» награждены Владислав Завьялов и Иван Носов, работники завода электротехнического оборудования города Великие Луки.

Посмертно награды за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении врачебного долга, за заслуги перед Псковской областью получили врачи рентгенологи-реаниматологи кардиологического отделения Псковской городской больницы Анвар Сабиров и Виктор Соловьев. А также за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие дорожного хозяйства посмертно наградили водителя «Псковавтодора» Владимира Шаляева. 

Кроме того, сегодня почетное звание заслуженного работника получили псковские учителя, работники связи и информации и работники сельского хозяйства. Медалью Суворова губернатор отметил военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

 

Работники социальной сферы получили благодарственные письма президента России и благодарности председателя Совета Федерации. Работники сельского хозяйства получили медали министерств Российской Федерации.

Также накануне Дня России первые паспорта из рук губернатора Псковской области получили три псковских школьника, которые особо отличились в учебе, спорте и общественной деятельности.

Завершился торжественный прием концертом ансамбля русской музыки «Псков».

Теги: #губернатор #День России #награда
Источник: Псковская Лента Новостей
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