Общество

Зараженные голландские розы уничтожат в Псковской области

Карантинный контроль не прошли 370 срезов цветов, выращенных в Нидерландах. Проверка проводилась на складе временного хранения, расположенном в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партия растительной продукции направлялась из Латвии в адрес занимающейся оптовой торговлей цветами и растениями московской компании.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалисты обнаружили насекомое, по морфологическим признакам схожее с опасным карантинным объектом - западным цветочным (калифорнийским) трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.). По результатам лабораторных исследований подтвердилось наличие опасного карантинного вредителя.

Выпуск 370 зараженных цветов запрещен, продукция подлежит уничтожению.