Общество

Псковские полицейские отправились в долгосрочную командировку на Северный Кавказ

В очередную служебную командировку на Северный Кавказ отправилась группа псковских полицейских. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в течение ближайших шести месяцев около 50 полицейских на месте дислокации будут обеспечивать охрану правопорядка.

В состав отряда вошли представители различных подразделений, в том числе и кинолог со служебной собакой. Для большинства из них, это уже не первая долгосрочная командировка.

В Пскове отъезд состоялся от здания Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области.

Сопровождает группу полицейских заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области полковник полиции Алексей Федоров. Перед отправкой он провел инструктаж и пожелал членам отряда достойно выполнить свой служебный долг, а также благополучно вернуться домой.

Родные, близкие стражей порядка и коллеги, которые пришли их провожать, также присоединились к добрым напутствиям.